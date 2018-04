Habría inconformidad en Chivas, según medios

De acuerdo con el diario deportivo Récord, las medidas de austeridad adoptadas por la directiva de Chivas ha colmado la paciencia de su plantel, pues, señalan en una nota publicada este martes, ha provocado condiciones desfavorables para los jugadores, como recibir un trato de menor calidad en los viajes del equipo y el incumplimiento del pago de los premios por los títulos obtenidos en Liga y Copa durante el Torneo Clausura 2017. Esta situación ha llevado al límite a los futbolistas, quienes podrían tomar medidas para exigir lo justo.

Según indica la publicación, se habría llegado al límite en su viaje a Estados Unidos, donde se medirán este martes, en las semifinales del torneo de la Concachampions, al Red Bull de la MLS, pues, considerando que el equipo pelea la fase final de un torneo internacional, realizaron una escala innecesaria y larga en la ciudad de Houston, en lugar llegar directamente a Nueva York, escenario del encuentro. También señalan múltiples problemas por alojarse en un hotel en Nueva Jersey, lejano al estadio Red Bull Arena.

Otra de las contrariedades entre los elementos rojiblancos es que no se han cumplido los pagos de primas por haber logrado el doblete del Torneo Clausura 2017, y que el área administrativa no da solución, pues a quienes se coronaron y continúan en el plantel ya recibieron una parte pero no les dan una fecha para entregarles lo que resta, pero por otro lado, indica la nota, a quienes ya no están más con el conjunto no les entregado nada de lo prometido.

Debido a estas circunstancias, habría una molestia generalizada y señalan que los líderes podrían buscar que el grupo manifieste su descontento durante algún entrenamiento, en señal de protesta por el trato que han recibido.

Como dato, el futbolista rojiblanco Rodolfo Pizarro compartió este martes la publicación a través de su cuenta personal de Twitter.

Chivas espera ganar el partido que se disputará este martes ante el Red Bull New York para llegar así a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf y enfocarse de lleno en buscar el boleto para el Mundial de Clubes.

