No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y en este sentido este viernes llegó el momento de que LaLiga de España se ponga de nuevo en marcha para dar inicio a la Temporada 2022-2023.

Será justo a las 14:00 horas de mañana, tiempo del centro del país, cuando arranque esta nueva campaña del balompié español, esto con el duelo entre el Osasuna y el Sevilla, clubes que se verán las caras dentro de la cancha del Estadio El Sadar, en Pamplona.

En esta nueva temporada de LaLiga el Real Madrid llegará en calidad de campeón, y por si fuera poco el cuadro merengue también figura como el vigente monarca de la Champions League, razón por la que los dirigidos por Carlo Ancelotti son los candidatos naturales a repetir el título en esta nueva campaña.

Sin embargo, clubes como el Barcelona, quienes se han reforzado de gran forma con futbolistas de talla internacional como Robert Lewandowski, buscarán volver a los primeros planos y amenazan con ser un rival complejo para Karim Benzema y compañía.

Con todo lo que significa arrancar una nueva temporada en esta que para muchos es la mejor liga del planeta, aquí te contamos los pormenores de lo que traerá este año futbolístico en la Primera División de España.

¿Se detendrá por Mundial?

La respuesta es sí, ya que el calendario para esta nueva temporada de La Liga incluye una pausa de un mes para que la Copa del Mundo de Qatar 2022 pueda llevarse a cabo sin problema.

Será del 9 de noviembre al 29 de diciembre cuando la Liga se detenga con el objetivo de que ningún futbolista involucrado tenga problema para reportar con su respectiva selección nacional.

¿Qué equipos ascendieron?

Para esta nueva temporada los equipos que veremos como novedad serán el Almería, el Valladolid y el Girona, pues así como estos dos primeros consiguieron su ascenso al terminar como campeón y subcampeón de la Segunda División española, el Girona ganó su ascenso vía promoción al derrotar al Tenerife.

La última campaña del Almería en Primera había sido la 2014-2015, esto mientras que el Valladolid sólo se ausentó del máximo circuito durante un año luego de que descendiera en la 2020-2021.

En lo que respecta al Girona, el cuadro rojiblanco pasó tres campañas en la Segunda hasta ahora que consumó su ascenso.

¿Qué equipos descendieron?

En contraparte de los clubes que consiguieron su ascenso, para esta campaña ya no veremos en Primera a clubes como el Levante, Granada y Alavés, ya que este trío de clubes consumaron su caída a Segunda después de que se posicionaran como los tres peores equipos de la campaña pasada en cuanto a puntos conseguidos.

Alavés fue el peor de todos con apenas 31 puntos en 38 partidos disputados, esto mientras que el Granada arañó la salvación con 38 unidades y el Levante se hundió con un total de 35.

Mexicanos a la baja

En esta campaña de La Liga nuestro país se quedará sólo con un representante debido a la salida de varios jugadores con rumbo a otras Ligas.

Se trata de Andrés Guardado, pues el "Principito" se mantuvo en el Betis a pesar de que jugadores como Diego Lainez, Héctor Herrera, Néstor Araujo y Orbelín Pineda encontraron acomodo en otras Ligas.

¿Qué figuras llegaron?

Robert Lewandowski-Barcelona

Raphinha-Barcelona

Andreas Christensen-Barcelona

Agustín Marchesín-Celta de Vigo

Antonio Rüdiger- Real Madrid

Aurélien Tchouameni-Real Madrid

Genaro Gattuso-Valencia (entrenador)

Alex Telles-Sevilla

Luiz Felipe-Betis

Álvaro Morata-Atlético de Madrid

Saúl Ñiguez-Atlético de Madrid

¿Quiénes se fueron?

Luis Suárez-Nacional Uruguay

Dani Alves-Pumas

Héctor Herrera-Houston Dynamo

Sime Vrsaljko-Olympiakos

Luuk de Jong-PSV

Adama Traoré-Wolverhampton

Riqui Puig-Galaxy

Héctor Bellerín-Arsenal

Diego Lainez-Braga

Néstor Araujo-América

Orbelín Pineda-AEK

Marcelo-Agente libre

Gareth Bale-Los Ángeles FC

Anthony Martial-Manchester United

Para saber

El torneo arrancará este viernes 12 de agosto y terminará el 4 de junio de 2023.

