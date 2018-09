La sartén por el mango: pase a octavos de Copa MX en manos de Atlas

A pesar del vergonzoso momento que vive el Atlas en la Liga MX en donde son coleros generales, en la Copa MX es todo lo contrario y esta tarde pueden darle una alegría a su afición, al meterse a la siguiente ronda de este certamen si es que saca un buen resultado en su visita al Estadio Agustín “Coruco” Díaz

Atlas se mide al Zacatepec en el último partido de la fase de grupos, por lo que dependen de ellos mismos para definir su futuro.

En el partido que arranca en punto de las 19:00 horas, tanto los rojinegros como los morelenses tienen la posibilidad de clasificar a la siguiente fase y dejarán fuera a Monarcas Morelia, que solamente sumó cuatro unidades y pudo amarrar su pase, pero empató a uno contra Alebrijes de Oaxaca en su último partido.

En caso de que los Zorros venzan por uno o dos goles al Zacatepec, pasarían a los Octavos en el décimo puesto y enfrentarían a los Tigres.

Pero si empatan, los rojinegros avanzarían como penúltimos en la tabla general y se estarían viendo las caras con el segundo mejor equipo de este certamen en la ronda de grupos, que son los Tuzos del Pachuca,a los que visitarían en el Estadio Hidalgo.

Si los tapatíos quieren tener al Estadio Jalisco como sede de su partido de Octavos de Final, tienen que ganar a los morelenses por tres o cuatro tantos de diferencia.

Por su parte, si los Cañeros derrotan al Atlas acumularían seis unidades y llegarían al decimosegundo escalón y tienen a Necaxa, Chivas o Querétaro en su órbita de los Octavos de Final.

“Atlas no lo hace mal, tiene llegada, pero no son certeros. El partido contra Chivas lo dominaron e increíblemente no pudieron anotar. Por eso no podemos confiarnos. Esperamos la mejor versión de los rojinegros y para eso nos preparamos desde la semana pasada”, dijo el jugador de los Cañeros, Juan de Dios Hernández.

Los primeros seis clubes ya no se moverán de posición: América, Pachuca, Monterrey, Guadalajara, Necaxa y Querétaro.

Alineaciones probables

ATLAS

1. José Hernández, 29. Ismael Govea, 5. Gaddi Aguirre, 14. Omar González, 26. Cristian Calderón, 13. Ulises Cardona, 21. Lorenzo Reyes, 7. Juan Pablo Vigón, 20. Jairo Torres, 17. Jefferson Duque, 18. Alejandro Díaz, DT. Raúl Chabrand

ZACATEPEC

1. Gerson Marín, 4. Carlos Zamora, 2. Diego Cortés, 26. Luis Solorio, 30. Jacob Akrong, 24. Ángel Gaspar, 10. Luis Márquez, 11. Michelle Benítez, 17. Kevin Magaña, 29. Ronaldo Cisneros, 9. Armando González, DT. Alberto Clark.

Escenarios

Para Atlas

-Si gana por uno o dos goles de diferencia, queda en décimo lugar y enfrenta a Tigres en el “Volcán”

-Si gana por tres goles de diferencia se va al octavo lugar general y recibe a Tijuana

-Si gana por cuatro goles de diferencia se va al séptimo lugar y recibe a Cruz Azul

-Si empata queda en el lugar 15 y visita a Pachuca

-Si pierde queda fuera

Para Chivas

-Si Atlas gana por uno, dos, tres, o cuatro goles de diferencia, Chivas recibe al León

-Si Atlas empata, Chivas recibe a Pumas

-Si Atlas pierde, Chivas recibe a Pumas