La mejoría de Chivas es sustancial y me deja contento: Tomás Boy

Caer ante la Fiorentina no le preocupa al técnico Tomás Boy, porque ve desde su análisis que Chivas está mejorando futbolísticamente en varios aspectos y confía en que llegarán muy bien al debut del Apertura 2019, ante Santos el próximo domingo, en Torreón.

''Creo que físicamente el equipo está bien, pero me importaba mucho el plano futbolístico, de las sociedades que quiero que se formen en el terreno de juego, que por momentos fue muy buena, otros no tanto, pero en general la mejoría es sustancial y me deja contento porque creo que vamos a estar listos para el domingo (contra Santos, en la J1 del AP19)''.

El ''Jefe'' está luchando por quitar algunos vicios que trae el equipo, desde su óptica, del proceso anterior en recorridos, en movimientos y otros detalles, que espera le alcance el tiempo, para dejar a los suyos al cien por ciento.

''Creo que en el desdoble y las transiciones fue muy bueno, a pesar de algunos errores en las coberturas, nos hicimos demasiado para atrás y no me gusta ese juego, lleno de hábitos anteriores que se irán subsanando con el correr del trabajo porque una Pretemporada no es suficiente para eso''.

''Cambiar esos hábitos en un equipo que había entrenado de otra forma les está costando, pero me gusta esa intención de hacerlo, por eso tenemos algunos errores que son consecuentes de este tipo de modificaciones, hay confusiones e incluso me lo han manifestado algunos jugadores, es normal''.

Siempre será mejor corregir un funcionamiento obteniendo un triunfo aunque sea en un cotejo amistoso, que cuando se pierde, pero entiende el técnico que así están dadas las cosas y tienen que acoplarse a lo realidad.

''Las derrotas son horribles, siempre es bueno trabajar con resultados positivos, pero pienso que tuvimos para irnos arriba en el marcador tranquilamente y llevar el partido a mejores términos, fallamos un penal, no responsabilizo al que tira, pero el haber tenido la ventaja nos hubiera puesto en una situación táctica mejor para enfrentar a este adversario y nos hubiera ido mucho mejor''.

De lo bueno que le dejó el encuentro a Chivas es el hambre que muestran algunos jugadores como César Huerta, por mencionar a alguno, ya que juega con mucha personalidad, es atrevido, pide el balón para generar y si continúa así, seguro irá ganando minutos en el torneo de Liga.

''Rescato la intención de los jugadores, en los cambios encontré a muchachos jóvenes que son muy buenos y que van a dar pelea a la hora de la competencia por alinearlos. Veo a este equipo para competir, buscaremos salir de la zona en la que estamos y luego entrar en la Liguilla; en México cualquiera puede ganar, entrando a la Liguilla todas las posibilidades están ahí''.

Zona izquierda, dolor de cabeza

Desde que arribó al timón de Chivas, el ''Jefe'' detectó que la zona más débil que tiene el Guadalajara es la izquierda, iniciando con el lateral en donde nadie ha convencido para quedarse con el puesto.

''(La lateral izquierda) es una posición abierta para tres jugadores, el ‘Chapo’ viene de un año sin jugar y está tomando su nivel; hemos visto que en esa zona hemos tenido dificultades en los partidos de Pretemporada, pero seguiremos trabajando y en el momento en el que encontremos la solución seremos otro equipo''.

