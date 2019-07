Alan Pulido no modificará su forma de tirar penales

Luego de fallar el penal ante la Fiorentina en la International Champions Cup, el delantero del Guadalajara Alan Pulido, dejó claro que no modificará su forma de tirar los penales cuando le toque hacerlo, ya que tiene el respaldo del técnico Tomás Boy, para seguir ejecutándolos ''con el brinquito raro'' antes de patear.

''Lo seguiré haciendo, la verdad que, bueno, Tomás me ha dado esa confianza, me ha dicho que lo siga haciendo, que lo siga practicando. Al final este tipo de cosas te ayudan a perfeccionar ese tipo de errores, pero es parte de. Creo que tarde que temprano los mejores tiradores de penales han fallado. Me siento tranquilo, obviamente con la responsabilidad de que tenía que meterlo por las circunstancias del partido pero que mejor que bueno que pasó ahorita y no en el torneo para mí eso será importante''.

Pulido lamentó su falla, pero promete que en el torneo será totalmente diferente porque los objetivos grupales son grandes, así como los personales, por ejemplo él no quita el dedo del renglón en levantar un campeonato de goleo.

''Obviamente la idea que siempre he tenido, de las pocas cosas que me hacen falta lograr en Chivas es eso, un campeonato de goleo y realmente ahorita lo más importante es salir de la zona del descenso, poner a Chivas en lo más alto que se pueda, obviamente con la ayuda de todos mis compañeros''.

Alan jamás estará por encima de los intereses del equipo, ya que siempre colaborará ante el arco rival en habilitar a quien esté mejor posicionado, en una labor al servicio de la plantilla que debe dejar mejores dividendos y lo explica.

''Siempre lo he dicho, no soy un jugador egoísta, por ahí si algún compañero está en mejor posición para meter un gol, siempre pensaré en el equipo aunque tenga ese propósito personal. Debemos trabajar más, si hay que sacrificarse, si hay que barrer o matarse hay que hacerlo, porque estamos en una posición que no debemos estar más''.

