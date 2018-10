La historia detrás de la "Chiva Sintetizada"

En 1985 el Guadalajara, que atraviesa por una sequía de resultados, desea presentar una imagen más fresca, para diferenciar al equipo de futbol del resto del club deportivo, y competir con las de Pumas y los Leones Negros, que tienen escudos con síntesis gráficas de los rostros de sus respectivas mascotas.

En lugar de acudir a una agencia de publicidad o a un despacho de diseño, el club encarga la creación de un nuevo logotipo a Ernesto Olivares y Gallo y Xicoténcatl Méndez Pizano, dos jóvenes recién egresados de la carrera de diseño industrial, quienes cuentan por primera vez la historia de su creación, que el público ha bautizado como la "Chiva sintetizada".

¿Cómo es que siendo apenas egresados de diseño industrial obtienen el encargo de crear un logotipo para Chivas?

Xicoténcatl Méndez: Después de que mi padre muere yo empiezo a dar clases de natación en las chivas, llegue a ser entrenador de natación y en ese momento entra de presidente Carlos González Lozano, él vivía a tres cuadras del club y yo vivía a una cuadra de él. Nos veíamos mucho. Yo trabajaba con él haciéndole proyectos en zapatería Dione como diseñador. Por ese antecedente y por la amistad con mi papá y ser vecinos me invita, y yo invito a Ernesto a chambear conmigo.

¿Cuál fue la referencia para crear el logotipo?

Ernesto Olivares: Fue muy concreto; buscaban algo como lo estaban haciendo los Pumas de la UNAM. Fue una solicitud explícita del señor Carlos González Lozano.

Xicoténcatl Méndez: En una reunión de consejo les preguntó Carlos a los demás consejeros de las Chivas cuál era el logotipo del equipo del futbol mexicano que más les llamaba la atención y todos dijeron Pumas. No fue un acuerdo escrito, pero la indicación si fue "oye, haz algo como lo que hizo Pumas".

Ernesto Olivares Gallo, uno de los creadoresd el logotipo, ahora es docente y funcionario en la UdeG. El Informador/Especial

¿Cómo hicieron para que la chiva apareciera tan imponente como el león o el puma?

Xicoténcatl Méndez: Un león y un puma tienen la cara redonda y la chiva son puras aristas. No queríamos dar la imagen de "chivas locas", que es como nace el mote.A través de acomodar las aristas en triángulos de dimos esa personalidad, que quitaba la imagen de ser mansos y dóciles.

No queríamos ser agresivos, pero sí serios. Queríamos que fuera algo más suelto, más creativo, menos pesado (que el logotipo de Pumas).

Ernesto Olivares: Una de las cosas que buscábamos en su momento, y fue una solicitud expresa, fue no una chiva brincona, sino una chiva que embiste, que va de frente, que ataca como un macho cabrío, por eso fue que buscamos esa cara de frente, pero además procurando tener los mínimos elementos que la lograran identificar en un contraste figura-fondo muy claro.

Xicoténcatl Méndez Pizano, creador de la imagen junto a Olivares, ahora es titular del Fondo Jalisco para el Fomento Empresarial. ESPECIAL

¿Cómo fue el proceso de diseño?

Xicoténcatl Méndez: empezamos a ver cuáles eran las tendencias en las imágenes deportivas de los equipos de esa época. Entonces se usaba mucho el tema de la simplificación fotográfica. El hecho de usar imágenes en dos tonos, en donde resaltaba las partes de la imagen que querías que tuviera impacto visual y lo que hicimos fue simplificar la imagen de la chiva.

Ernesto Olivares: Anduvimos buscando en las afueras de Guadalajara rebaños de chivas para tomar las fotografías porque sabíamos que no iba a ser un dibujo como tal. Fue toda una cacería de fotografía. Terminamos tomando la fotografía en el rancho de unos parientes míos en La Tijera. Yo tomé la fotografía, muchas evidentemente, y una vez que tomamos la vista adecuada, ahí empezó el trabajo de síntesis. Todo el trabajo se hizo a mano. Fuimos depurando la propuesta y quienes veían y autorizaban y decían sí o no eran el presidente y el secretario.

Una de las versiones preliminares del logotipo. EL INFORMADOR/ESPECIAL

¿El diseño fue aceptado fácilmente por los miembros del club?

Xicoténcatl Méndez: Imagínate que un mocoso de 18 años llegue y le diga a alguien que jugó "oye, yo hice un estudio y esto es Chivas". Tomás Balcázar me dijo "estás loco"; Chava Reyes me dijo "estás loco". Lo que les dijimos es que si no piensan en los niños de entonces y el equipo sigue sin ganar y tener rachas ganadoras, lo que va a pasar con esos niños es que se van a ir con el equipo que salga en la tele.

El tema fue convencerlos y Carlos en ese tiempo tendría unos cuarenta y tantos años; él lo entendió.

Ernesto Olivares: Hubo mucha resistencia de los socios más viejos a una síntesis gráfica tan moderna, no la aceptaban. No venimos a sustituir el escudo. La heráldica está y debe de estar y se debe portar con gallardía y con orgullo, como todo escudo de armas. Esto no es la competencia ni la sustitución.

¿Hubo otras versiones del logotipo?

Ernesto Olivares: Había una con las orejas, que no estaba mal, pero tenían un peso visual muy fuerte. Se compite mucho en la cara del animal entre los cuernos y las orejas. Fue arriesgado en su momento quitarlas porque corríamos el riesgo de que pareciera más el cráneo. Aceptamos ese riesgo y lo que logra el equilibrio es la barba, que es lo que hace que sea el ser vivo.

¿Cuál ha sido la vida del logotipo?

Xicoténcatl Méndez: Entregamos ese proyecto, les encantó. Después sale Carlos González Lozano y entra Marcelino García Paniagua y se empieza a aplicar en todos lados, en el uniforme de los diferentes deportes y así llegó creo que hasta los noventa, y a partir de ahí se empezó a usar diferente y la empezaron a comercializar en el estadio Jalisco en diferentes cosas, y de repente la perdí de vista.

Cuando Joge Vergara adquiere Chivas alguien se encontró la carpeta por ahí entre lo que le entregaron. Entonces él, teniendo un despacho de diseño que se llama Arte y Parte, les pidió que le hicieran un retoque, que es el que él usa actualmente.

¿A qué se dedican ahora los creadores de la "Chiva sintetizada"?

Xicoténcatl Méndez: Yo quería ser artista, pero me di cuenta de que tenía que saber marketing. Metiéndome a ese tema vi que no era suficiente, que también tenía que saber de finanzas y acabé siendo bueno para evaluar proyectos de inversión, y un diseño es un proyecto de inversión. Cuando menos pensé me vi siendo director de un banco.

Ahora Me dedico a evaluar proyectos y a desarrollar ideas creativos de chavos a través de fondos de capital. (Méndez es titular de Fojal, Fondo Jalisco de Fomento Empresarial)

Ernesto Olivares: Ahora me dedico a la administración de la enseñanza del diseño. Tengo a mi cargo las carreras de diseño industrial, diseño de moda, y diseño para la comunicación gráfica en la Universidad de Guadalajara.

¿Cuánto cobraron por el logotipo?

Xicoténcatl Méndez: Nos pagaron como 150 mil pesos y nos tardamos como tres meses. Luego fui con Carlos y le dije que era muy poquito, que quería que me pagara más y me pago otros 150 mil. Fueron como 200 mil y feria, con todo lo que te retienen de impuestos, pero para un mocoso de 18 años es mucho, yo me acuerdo que Ernesto (olivares) se compró un Volkswagen. De todos modos estuvo bien barato, pero a los 18 años lo que quieres es hacer tu primer logotipo.

¿Qué sienten al ver que a los aficionados les gusta tanto su diseño que se lo tatúan?

Ernesto Olivares: Es gratificante recordar y traer esto nuevamente a la mente, porque para mí era asunto olvidado. Me deshice de los originales, los dibujos los trazos hace relativamente poco porque ya daba por hecho que iba a desaparecer. Es muy bonito recordar esto, porque además se recuerdan momentos, compañeros, amigos.

Xicoténcatl Méndez: Imagínate. Es como si diseñaras una chamarra y todo mundo la quisiera usar. Imagínate la edad que tienes, era para que te dijeran "mocoso, vete a la goma con tu cosa esa". Hubieran contratado a alguien mucho más experto en ese tema. Aquí había que ser alguien de casa, pero se siente muy chido, demasiado chido.

RR