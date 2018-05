La grandeza está en los detalles

Anoche Óscar no pudo dormir, se desveló pensando en la camiseta de Chivas. Si en algún momento pudo cerrar los ojos seguramente la vio ahí, como un tatuaje detrás de sus párpados: tan rojiblanca, inmaculada, lista para disputar otra Final.

En el aire se siente el calor típico de abril, pero si Óscar transpira es necesario comprender que no lo hace por el clima. Lo hace, de nuevo, por la camiseta de Chivas. Y no es precisamente porque sea aficionado rojiblanco, su relación con el Rebaño es meramente laboral.

Y es que Óscar Hiram Serna Méndez y su familia son quienes se encargarán de los pequeños grandes detalles que lucirá la camiseta del Guadalajara en esta Final de Copa. El club se comunicó con ellos y les pidió que diseñaran el parche conmemorativo por este juego en donde disputarán el título contra Morelia.

“Hemos tenido la bendición con Chivas de pasar varios campeonatos, de ser parte y gozar de su historia... cuando llevan nuestros detalles el equipo ha ganado”.

Es por ello que Óscar no durmió, su cabeza estuvo dando vueltas intentando encontrar un diseño perfecto, que luzca armonioso sobre el jersey a rayas. Que no desmerezca con el diseño de un uniforme que ni siquiera la publicidad ha podido manchar. Si la camiseta de Chivas habrá de llevar algo al frente será su escudo, sus estrellas y el diseño que él confeccione. Vaya responsabilidad.

Pasan las horas y de tanto pensarlo las ideas llegan: sobre un fondo azul estará la silueta de la Copa. Al lado del trofeo, como si flotaran, los escudos de cada equipo. Debajo, como una base, la leyenda de “Final Copa MX, Estadio Chivas, 19 de abril 2017”.

Es un diseño sencillo, pero que lo llena. Es elegante y adecuado. Ahora viene el proceso de imprimir cada uno de estos parches llamados “match detail”. Es toda una ciencia, porque llevar el diseño de la computadora a lo material tiene su chiste: “los tonos que tú usas en la computadora no se ven igual en físico, hay que ajustarlos y hacer pruebas”, comenta Óscar.

“Gracias a Dios tuvimos la fortuna de hacer el número para la última playera de Rafael Márquez y nos llena de orgullo".

Con el color ya listo viene la parte más artesanal del proceso: recortar a mano cada uno de los cientos de parches que se han impreso. “Tengo máquinas para eso, pero la verdad no me fío tanto de ellas, me gusta hacerlo a mano”.

Con el diseño listo, impreso y recortado, es tiempo de estampar cada “match detail” en las camisetas que habrá de usar Alan Pulido, Rodolfo Pizarro, Orbelín Pineda y compañía. El proceso ha concluido.

Luego del insomnio, el trabajo contrarreloj, la desesperación por encontrar un diseño y llevarlo de la computadora a sus manos, a Óscar sólo le queda relajarse, encender el televisor y ver su obra en la camiseta que millones de personas están viendo al mismo tiempo.

Al siguiente día su diseño luce en cada portada de los diarios locales y nacionales. Sin duda todo ha valido la pena.

La pasión viene de familia

Óscar Hiram Serna Méndez es el nombre de nuestro héroe, pero su proeza con la camiseta rojiblanca no habría sido posible sin su padre, quien además de heredarle el nombre también le heredó la pasión por su trabajo.

Amigo de antaño de Beto “Tolán” y del mítico “Terry”, ambos ex utileros del Guadalajara, el señor Óscar Serna (foto) siempre ha sido una presencia cercana al futbol tapatío, tanto que su primer acercamiento con Chivas data del ya lejano 1989, cuando por recomendación de “Tolán” le tocó imprimir los números de juego en las camisetas del Rebaño.

A partir de 2002, e inspirado por los diseños que Jorge Campos usaba en sus uniformes, Óscar Serna se dedicó de lleno a la termografía, pero fue hasta dos años después cuando “Terry” lo contactó para que trabajara de nueva cuenta con Chivas.

Su empresa está por cumplir 16 años de vida, lapso en donde su trabajo lo ha llevado a él y a su familia a colaborar con equipos de la talla de Chivas, Atlas, Tecos, Veracruz, Santos, la Selección Sub-17 de Corea del Sur o con deportistas como Saúl “Canelo” Álvarez.

Entre caprichos, milagros y anécdotas

Dicen que al cliente lo que pida, y si el cliente pide que le modifiquen sus tenis Adidas para que parezcan Nike, entonces esa petición, por descabellada que parezca, se convierte en mandato supremo.

Y aunque pareciera exagerado el ejemplo, esta fue una situación totalmente apegada a la realidad, y quien no lo crea debe recordar esa noche en que Óscar Ustari, cancerbero del Atlas, defendió los tres palos rojinegros con unos zapatos “híbridos” que él mismo pidió transformar.

Aquella imagen curiosa es sólo un ejemplo de lo que Óscar Serna y su familia pueden hacer si se les solicita, pues dentro de su taller no sólo se ha cumplido el gusto de Ustari, sino que también se han elaborado prendas que aún están frescas en el recuerdo del futbol mexicano.

Un ejemplo claro de esto es la camiseta con la que Adolfo Bautista rindió homenaje a su madre luego de que ella falleciera a inicios de 2006.