La gente estaba cansada de la directiva del Atlas: Daniel Osorno

En su calidad de referente histórico del equipo, Daniel Osorno ve con buenos ojos la venta del Atlas a Grupo Orlegi, pues desde su perspectiva notaba un desgaste en la relación entre la afición rojinegra y la directiva encabezada por Gustavo Guzmán.

“Hay que analizar, este es un proyecto nuevo y hay que darle la oportunidad. Creo que la gente ya estaba cansada un poco de los dueños que tenía el Atlas. Es una gran experiencia lo que viene y esperemos que ahora sí lo hagan por la afición. Esperemos ahora sí soñar con un campeonato y un buen equipo que compita con los mejores”, compartió.

Respecto al tema de Rafael Márquez, quien este miércoles anunció que no continuará como presidente deportivo de los rojinegros, Osorno destacó el cariño que el ex capitán de los Zorros siente por el Atlas, razón por la que no descarta verlo de nuevo como directivo o timonel del cuadro tapatío.

“Sabemos que Rafa quiere mucho al club, quizá no se le dio la oportunidad que él quería, que sabemos que no había dinero ni muchas cosas. Rafa sabe lo que es un proyecto y quizá hoy tiene otros planes mejores para su futuro. Llegará un momento donde tal vez esté como entrenador u otra vez como directivo. Esta fue una experiencia que tuvo y hay que aplaudirle también”, finalizó el ex jugador.

RR