La estrategia en el GP de México, una incógnita para "Checo" Pérez

El uso de los neumáticos hiper blandos y ultra blandos resultó distinto a lo que esperaba el tapatío Sergio Pérez, esto luego de las primeras prácticas del Gran Premio de México, por lo que para el piloto de Force India aún no existe una clara estrategia de cara a la carrera del domingo.

“Traemos unos compuestos más blandos que la temporada pasada y creo que son demasiado blandos para este circuito. En la estrategia probablemente haya mucho qué hacer, no se ve tan claro ir a una parada, pero igual y puede mejorar la pista bastante. La pregunta es cuánto puede mejorar de aquí a la carrera”, dijo el jalisciense al término de la jornada de viernes.

Por ello, el mismo Pérez Mendoza sabe que la calificación de este sábado no puede ser tan determinante para el resultado que busca, sino que establecer la estrategia adecuada, con este tipo de neumáticos, es lo que terminará por ser clave en el resultado final.

“Creo que es más importante tener un buen ritmo de carrera. Lo más importante es el domingo"

“Creo que es más importante tener un buen ritmo de carrera y eso es en lo que enfocaremos nuestras energías. Lo más importante es el domingo, creo que la calificación hoy en día no es tan relevante. Estar en la Q3, séptimo creo que pudiera ser un gran resultado, pero podríamos pagar un precio alto en la estrategia, y si no un onceavo y (salir de la parrilla) con unas llantas nuevas creo que no sería malo”.

Por otro lado, y tras lo visto el viernes, "Checo" sabe que ese quinto lugar en la carrera al que parecía aspirar, ahora se ve muy lejano.

“Si no pasa nada con los primeros tres equipos,, no tenemos el ritmo para pelearles".

“Si no pasa nada con los primeros tres equipos, si no tienen problemas con las llantas, no tenemos el ritmo para pelearle a los primeros tres equipos; siempre he dicho que en la Fórmula Uno hay dos categorías y la diferencia es muy grande contra ellos. Tienes tres equipos, seis coches, pero el domingo, especialmente este fin de semana, todo puede pasar”.

Pérez añadió que no le sorprendió el desempeño de los Renault (sus rivales directos), que tras las primeras prácticas terminaron por delante de los Force India, pues dice que en su escudería tienen los recursos para poder superarlos en la carrera.

El piloto jalisciense terminó en la decimo primera y décima posiciones en la primera y segunda práctica libre del Gran Premio de México, respectivamente.

RR