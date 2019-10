La esperanza muere al último

Las cosas son más difíciles de lo que se ven desde afuera. Ya estando dentro de la institución, por una u otra razón, los resultados no se dan, pero Luis Fernando Tena no pierde la esperanza de obtener los puntos necesarios para que le den continuidad en un proyecto a largo plazo y poner su granito de arena en el resurgimiento de Chivas, equipo que está en crisis desde hace más de dos años.

“Me gustaría que la afición me recordara como alguien honesto, trabajador, que dejó todo el esfuerzo posible y buenos resultados, ojalá pueda quedarme por mucho tiempo, haciendo que el equipo juegue bien al futbol en todos los aspectos, que dé buenos resultados, que llene el estadio, porque eso quiero: que cada que juguemos de local esté lleno el estadio”.

Abiertamente Tena no dice que este torneo está perdido, pero las cuentas que saca son claras y no le dan para calificar; de entrada, porque no dependen de sus propios resultados.

“Mientras haya esperanzas vamos a insistir, pero en este torneo con 26 puntos no va a alcanzar. Antes, históricamente con esa cantidad de unidades ajustaba, pero ahora hay un partido más, se ha dividido más entre los (equipos) de arriba y los de abajo”.

El caso de Chivas en su carrera es único, pues jamás había tenido un proyecto de un grande con tanto tiempo en crisis, así que el reto más importante de Tena está en proceso y recuperar a jugadores es lo primero para que los resultados lleguen, aseguró el “Flaco”.

“En lo que tenemos que pensar es en jugar mejor al futbol, que quiere decir actuar con total intensidad y tratar mejor la pelota. No hay similitud a procesos que haya tenido anteriormente, salvo que tengo algunos jugadores que estuvieron allí, que son varios. Todo es distinto, los años en el futbol pasan y pesan, pero esto es distinto, hay que hacerlo funcionar y rápido”.

Tena reflexionó sobre el tiempo que ha estado en el equipo, de cómo ha visto a la plantilla, porque el Rebaño está a nada de confirmar su quinto torneo sin Liguilla, pues ocupa el lugar 17 de la tabla general con apenas 12 puntos, y debe superar a nueve rivales para alcanzar la Fiesta Grande; para ello debe ganar los cinco partidos que le restan, y esperar combinación de resultados.

Las posturas

La jerarquía

- ¿Se pierde algo del prestigio al no estar en Liguilla cuatro torneos, más lo que termine por suceder en el actual?

- Las Chivas siempre serán el equipo más querido, es algo que han sembrado desde hace muchos años. La mayoría de los equipos caen en una mala racha y debemos sacarlo de esto, volverlo a los primeros lugares.

Equipo unido

- ¿Cómo está el vestidor ahora mismo?

- Están apenados, están molestos porque el equipo está abajo en la tabla, no solamente en este torneo sino en que ya van cuatro torneos sin calificar. No están bien por el funcionamiento consigo mismos, por la tabla de puntuación. Es un equipo muy dispuesto al trabajo, lo hace muy bien. Es un plantel muy unido.

Mucha comunicación

- ¿Cómo ha notado a Amaury Vergara, ahora que no está Jorge al frente?

- Amaury me ha sorprendido gratamente, siempre está pendiente, me está hablando por teléfono, me habla por videoconferencia y estamos cerca. Habla con los jugadores, con Mariano Varela. Siempre está con el equipo sin importar si está en Guadalajara o en cualquier parte del mundo. Esto ha sido muy agradable porque está al pendiente de los detalles.

El nacionalismo

- ¿Chivas debe mantener la tradición de jugar con puros mexicanos?

- Claro, pase lo que pase debe siempre tener puro jugador mexicano, aguantar la tradición y resurgir con ella. Es de los pocos equipos en el mundo con esa tradición.