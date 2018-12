La directiva de Chivas se desmarca del adiós de Carlos Salcido

La directiva de Chivas se desmarca en el adiós de Carlos Salcido, ya que fue el jugador quien pidió irse y no la gente de pantalón largo la que no quiso que continuara en el club, así lo puntualizó el director deportivo Mariano Varela, quien dijo que el legendario jugador no sabe ni siquiera qué quiere para su vida profesional.

“Él buscó, él quiso hacerse a un lado, no tiene claro qué quiere hacer, me comentó que tiene proyectos, en fin, como siempre las puertas del equipo están abiertas a un tipo histórico, a un tipo que estará marcada en todo lo que ha hecho en la historia de Chivas, como profesional, ésta es su casa, hay que preparar después un partido si él quiere un partido de despedida, prepararse, repito, lo que necesite ésta es su casa”.

Las bajas que se han dado en el Guadalajara, no han sido al azar. La salida de cada elemento que emigró está basada en argumentos sólidos, con situaciones medidas en todos los aspectos y Varela, así lo ha precisado.

De entrada, Edwin Hernández había cumplido un ciclo en el Guadalajara, además vienen jugadores pidiendo una oportunidad como el caso de Alejandro Mayorga, quien tendrá que competir con un experimentado “Pocho” Ponce.

"Con Mayorga y Ponce las posibilidades de que 'Aris' jugara eran mínimas".

“ (Con) 'Aris' (Edwin Hernández), sin duda muy agradecido, porque desde que llegó el tipo rindió, fue parte importante de los campeonatos y no dejó la titularidad, hoy por hoy sabiendo que la competencia es importante, regresa Mayorga, ya Mayorga es parte de nosotros, hizo un torneo importante con Necaxa. Miguel Ponce ha terminado el campeonato siendo titular, y entonces las posibilidades de 'Aris' eran mínimas, aunque a final de cuentas el que esté bien juega, fue algo importante para él, se acercó la gente de Pachuca que lo conoce perfectamente, de ahí nació futbolísticamente, y fue eso, una oportunidad, lo hablamos con él también allá, no queríamos distraerlos del Mundial de Clubes y es así, más que nada por la competencia que tenemos en esa posición”.

En el caso de Orbelín Pineda, se tomó la oportunidad de venderlo a Cruz Azul porque era una excelente opción para todas las partes y porque para el jugador representaba una oportunidad nueva en su vida profesional, tras haber probado las mieles de la victoria en el “Rebaño”.

“A final de cuentas se habló con él, llegó una propuesta importante, lo platicamos y aceptó el reto, no sé por qué la molestia, todo se haba con él, está muy emocionado por el nuevo reto”.

