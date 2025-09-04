Canelo Álvarez mostró sus dotes para el futbol previo a pelea con Crawford

Saúl "Canelo" Álvarez se encuentra a días de enfrentarse al estadounidense Terence Crawford en Las Vegas, Estados Unidos, este 13 de septiembre .

Los púgiles subirán al ring para disputarse el nombramiento de campeón indiscutido del peso supermediano, división ante la cual la OMB anunció que Crawford es el actual retador oficial.

Desde el anuncio del combate entre el tapatío y el estadounidense, los expertos en el deporte no tardaron en emitir sus críticas con respecto a que la pelea tiene una muy marcada disparidad: Bud Crawford debe subir de las 147 a las 168 libras para enfrentarse al Canelo, mientras que este seguirá sus entrenamientos y preparación con normalidad.

Este no es el único tema alrededor de la ansiada pelea, pues en días recientes se anunció que debido a una modificación en la programación por parte de la Liga MX en el actual Torneo Apertura 2025, el partido entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América ya no se llevará a cabo la noche del 12 de septiembre, sino el mismo sábado 13 de septiembre .

Pero eso no es todo, ya que la Liga MX reprogramó el horario del juego a las 21:15 horas, tiempo del centro de México, por lo que se espera que el evento estelar, Canelo vs Crawford —que iniciaría aproximadamente a las 22:00 horas—, se transmita al mismo tiempo que el Clásico Nacional.

De acuerdo con información de ESPN, la directiva de las Águilas habría sido quien solicitó el cambio en la programación a la Liga MX, misma que notificó a Chivas y terminó por modificar el encuentro del partido correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025 en Ciudad de los Deportes.

La faceta del Canelo como atleta completo

A pesar de las situaciones en contra de este evento deportivo, Canelo continúa entrenando para dar lo mejor de sí en Las Vegas este mes patrio.

Durante su preparación para el enfrentamiento contra el estadounidense, Saúl Álvarez ha sido visto presumiendo sus dotes deportivos en una disciplina distinta al boxeo: el futbol.

En un reciente video disponible en su canal oficial de YouTube, el mexicano aparece en una pista de atletismo haciendo dominadas con un balón de futbol junto a un grupo de niños. Esta es una de las tantas facetas del púgil poco compartidas en sus redes sociales.

Canelo Álvarez y sus dotes como futbolista previo al enfrentamiento con Crawford

¿Dónde será transmitida la pelea de Canelo vs Crawford?

La pelea entre Canelo y Crawford no será visto por televisión abierta en México, pues será una transmisión exclusiva de Netflix .

