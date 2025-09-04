Chivas define el futuro de Gabriel Milito de cara al Clásico Nacional

Gabriel Milito, director técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara, está experimentando una mala racha durante el presente Toreno Apertura 2025 de la Liga MX .

Durante la Jornada 2 del actual campeonato, el Guadalajara generó múltiples opciones de gol que no logró concretar y terminó por caer por la mínima diferencia de una anotación ante León.

Todo mejoró en la Fecha 3 cuando los rojiblancos se enfrentaron al Atlético de San Luis y ganaron el partido sumando 4 tantos. Sin embargo, el gusto duró poco para el equipo de las Chivas y su afición, pues en la Jornada 4 , en el partido contra Santos, los laguneros derrotaron con una anotación al equipo de Guadalajara.

La tercera derrota para el Rebaño Sagrado llegó con 2 goles por parte de los Bravos de Juárez en el juego correspondiente a la Jornada 5 , anotaciones que las Chivas no lograron empatar. En este punto de la competencia, los rojiblancos ya se posicionaban en los últimos lugares de la tabla general.

A pesar del empate a 3 logrado en la Fecha 6 ante Xolos de Tijuana, Chivas sucumbió en la Jornada 7 ante el invicto Cruz Azul, quien se llevó la victoria por marcador de 1-2.

Actualmente, el Guadalajara se encuentra en la antepenúltima posición de la Tabla General del Apertura 2025, por encima de Querétaro y Puebla, por debajo de Atlas y Necaxa .

Chivas se encuentra en la posición número 16 de la tabla general del Torneo Apertura 2025. ESPECIAL / Liga MX

Gabriel Milito de cara al Clásico Nacional

A pesar de los desafortunados resultados en el actual torneo de la Liga MX, el director técnico de Chivas y la directiva han mostrado serenidad.

El argentino llegó a liderar Chivas el 26 de mayo y ha cumplido 100 días al frente de las estrategias y el entrenamiento del Guadalajara, y conserva la idea de continuar trabajando en el club a pesar de que el Rebaño Sagrado podría sumar otra derrota en el actual torneo .

Los directivos de las Chivas tienen confianza ciega en el DT argentino y su trabajo en la cancha y, de acuerdo a información filtrada por el medio deportivo Claro Sports, su continuidad —o no— en el cargo no dependerá de lo que suceda ante el América este 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Con información de ESPN y TUDN.

FF