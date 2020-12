La admiración de Santiago Solari por el futbol mexicano

Santiago Solari, quien en las próximas horas podría ser presentado como técnico del América, tiene una visión muy clara de lo que es el futbol mexicano.

El "Indiecito" jugó en la Liga MX de 2009 a 2010 en el Atlante, tiempo que le sirvió para hacerse de una buena imagen del torneo, al que calificó de competitivo y con muchas variantes.

En entrevista concedida a Fox Sports en el 2018, previo al Mundial de Clubes, Solari señaló: "Conozco lo bonito que es, lo competitivo que es el futbol mexicano y las variantes que tiene: jugar en la altura, en el llano, con frío, calor, con lluvia, en todos lados, pero siempre se intenta jugar bien al futbol".

El en ese entonces técnico del Real Madrid no ocultó su admiración por el futbol azteca: "Lo admiro y me gusta mucho, y al país lo admiro y me gusta mucho".

También señaló que para él el futbolista mexicano que va a Europa, es porque tiene ambición. "Al ser tan competitivo el futbol mexicano, al futbolista le cuesta dar ese salto... Algunos ambiciosos como Hugo (Sánchez) hace algunos años, después Rafa Márquez, Cuauhtémoc (Blanco), (Gerardo) Torrado, Pavel Pardo, Memo Ochoa, lo siguieron, pero no porque lo necesitaran económicamente, sino porque tenían el deseo de mostrarse allá y demostrar que el futbol del país está para grandes cosas".