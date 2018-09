La División Americana del Este: Todos contra los Pats

Desde el año 2000, cuando Bill Belichick asumió el cargo de entrenador en jefe de los Patriots de Nueva Inglaterra, han transcurrido 18 temporadas y desde entonces hay un solo mandón en la División Este de la Conferencia Americana.

Durante esas 18 campañas, los Patriots han conquistado la División en 15 de ellas y el resto de los rivales no han podido descrifrar cómo terminar con el dominio de Nueva Inglaterra.

Esta temporada podrían aprovechar que los Patriots están vulnerables luego de haber perdido el último Super Bowl, o que Tom Brady ya no es un joven, pero eso no le quita la etiqueta de favoritos a los Pats y más porque Bills, Dolphins y Jets no lucen en conjunto como el contrapeso necesario para remover de ese sitio de honor a Nueva Inglaterra.

Otra vez favoritos



Haber perdido el último Super Bowl puede parecer un golpe importante y un signo de decadencia para una franquicia que ha dominado a placer en este milenio.

Sin embargo, mientras la mancuerna formada por Bill Belichick y Tom Brady se mantenga vigente, los Patriots seguirán siendo el equipo a vencer no sólo de su División, sino de toda la Conferencia Americana.

Algunas piezas clave dijeron adiós, pero el ojo clínico de Belichick ha encontrado (como siempre) a elementos que pueden cumplir satisfactoriamente con su rol y por ello los Pats seguirán siendo de cuidado.

CIFRAS

1: el lugar que logró la ofensiva de los Patriots en 2017, después promediar 394.2 yardas totales por encuentro disputado.

29: la posición en la que se ubicó la defensiva de Nueva Inglaterra después de permitir 366 yardas por juego a sus rivales,

La figura

Tom Brady

Su edad (41 años) no será impedimento para que tenga otra temporada de grandes números. Es el MVP reinante y la derrota en el Super Bowl LII es sólo una motivación para buscar la revancha.

Toda una incógnita



La racha de 17 temporadas consecutivas sin Playoffs terminaron milagrosamente el año pasado; esta temporada quizá la historia no sea similar.

Para comenzar, Tyrod Taylor ya no está en el equipo y eso le brindaba una estabilidad a la ofensiva y hacía de los Bills un conjunto competitivo, y no se sabe qué pueda ocurrir con Nate Peterman en los controles.

Buffalo tendrá que apostar en gran medida al trabajo de su defensa, que en el papel luce como su mayor fortaleza.

De lo contrario, otra larga racha sin Postemporada se puede ver en el horizonte.

CIFRAS

29: la posición en la que logró ubicarse el ataque de los Bills la campaña anterior al promediar 302.6 yardas totales por duelo.

26: el puesto en el que se ubicó la defensiva de Buffalo en la temporada 2017, después de permitir 355.1 yardas por enfrentamiento.

La figura

LeSean McCoy

A pesar de su veteranía, “Shady” se mantiene como una garantía a la ofensiva y se trata, sin lugar a dudas, del mejor jugador en la plantilla de los Bills, que necesitarán mucho de él este año.

Voto de confianza

La mejor noticia que pudieron recibir los Dolphins de cara a esta temporada, es que Ryan Tannehill está recuperado.

Después del desastre que resultó ser la campaña anterior con Jay Cutler (al que sacaron del retiro), Miami busca retomar el proceso que se cortó con la ausencia de su mariscal de campo titular a causa de una lesión de rodilla.

Por ello, Miami no tomó un mariscal de campo en el Draft y pone toda su fe en lo que pueda hacer Tannehill. Y defensivamente, los Dolphins son otro equipo distinto gracias a la llegada de varios agentes libres, por lo que se esperan mejores resultados.

CIFRAS

25: el sitio en el que se ubicó el ataquede Miami luego de los 16 juegos de la temporada anterior, al promediar 305.7 yardas por partido.

16: la posición en la que se ubicó la defensa de los Dolphins en 2017 después de permitir un promedio de 335.7 yardas por juego

La figura

Reshad Jones

No ha jugado un solo partido y ya es la gran esperanza de los Jets, que ponen su destino en manos de quien será el mariscal de campo más joven en la historia en iniciar un juego de NFL.

Sólo un poco de progreso

El proceso de reconstrucción de los Jets ha tomado demasiado tiempo o parece estancado, por lo que de cara a esta temporada algo igual o peor a las últimas dos campañas es inaceptable.

No se espera que el equipo llegue a Playoffs, menos cuando un novato será el mariscal de campo titular, sin embargo, Todd Bowles debe aprovechar al máximo a sus muchachos y obtener más que los cinco triunfos de 2017 y la misma cantidad de victorias de 2016.

Por lo pronto, y si Sam Darnold entrega buenas cuentas en el año, sería un buen comienzo para enderezar el camino hacia la relevancia.

CIFRAS

28: la ubicación final de la ofensiva de Nueva York en 2017. En dicha temporada promediaron 305.2 yardas por encuentro.

25: el lugar en el que se colocó la defensiva de los Jets tras permitir 352.2 yardas por juego a sus rivales.

La figura

Sam Darnold

Un 2017 sólido le valió para ser seleccionado a su segundo Pro Bowl; por ello, es uno de los hombres más confiables en todo el roster de los Dolphins y su líder a la defensiva.