LAFC, sin Carlos Vela, vence a los Earthquakes

Tras su eliminación del miércoles en octavos de la Copa US Open ante su rival angelino del LA Galaxy (3-1), el LAFC recuperó ayer la sonrisa con una victoria en la MLS por 3-2 ante el San José Earthquakes en un partido en el que no jugó Carlos Vela.

El mexicano, que abandonó el encuentro de Copa en el minuto 20 por una lesión en el cuádriceps, no disputó este partido de la MLS entre equipos californianos tal y como avisó en la previa el entrenador Steve Cherundolo, quien aseguró, no obstante, que el delantero no tiene “nada serio”.

La derrota en Copa, su segunda consecutiva frente al Galaxy tras el 3-2 de abril en la MLS, provocó esta tarde la protesta de los aficionados del fondo norte (The 3252), que habitualmente son los grandes animadores del LAFC pero que, como queja por lo sucedido el miércoles, se quedaron callados y no desplegaron sus banderas durante los primeros 12 minutos del partido.

Al margen de eso, el LAFC, que cambió su 4-3-3 habitual por un 3-5-2, comenzó de maravilla el encuentro ante el San José ya que tomó ventaja en el minuto 8 cuando el colombiano Cristian Arango transformó un penalti cometido sobre Ryan Hollingshead.

Con este triunfo, el LAFC sigue como líder de la Conferencia Oeste con 29 puntos y le saca cinco puntos a un Austin.

EFE

Sao Paulo empata ante el Ceará y deja ir lideraro del Brasileirao

El Sao Paulo desaprovechó ayer la oportunidad de dormir líder del Brasileirao tras ceder un empate a dos en casa contra el Ceará, en uno de los partidos avanzados de la octava jornada del campeonato.

Tras dejar escapar la semana pasada la oportunidad de situarse líder al empatar 1-1 en su visita al líder Corinthians, el Sao Paulo se adelantó temprano en el marcador, con un tanto del argentino Jonathan Calleri en el minuto 7.

AFP