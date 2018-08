Kevin Peraza levanta la mano por México

Nació en los Estados Unidos, pero su amor por México lo lleva siempre presente, al grado de ondear la bandera mexicana cuando logra un triunfo importante. Su nombre es Kevin Peraza, es hijo de padres mexicanos y actualmente es uno de los exponentes del ciclismo BMX más respetados a nivel mundial. A sus 24 años, el nacido en Tucson, Arizona, compite en la Vans BMX Pro Cup, uno de los circuitos más importantes en el mundo del ciclismo extremo y que a partir del próximo 24 de agosto visitará Guadalajara por segunda ocasión en su historia.

Peraza habló sobre su amor por México y su mayor sueño como rider profesional: competir en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como parte de la delegación mexicana.

“Tengo ese sueño, obviamente todos lo tenemos, estar en unas Olimpiadas. Ahora que nuestro deporte puede estar en ese evento, ya no lo veo imposible. Yo quiero representar a México, sería un sueño, ya estando en los Olímpicos representando a mi país me quedaría sin palabras. Eso me motiva, me hace seguir adelante, entrenar duro. Ese sería mi sueño, el de mi familia y el de todos los que me han apoyado, poner la bandera mexicana en lo más alto”.

Considerado como una de las estrellas a seguir, el rider mexicoamericano señaló que llega a la capital jalisciense con altas expectativas, ya que el público mexicano es uno de los más entregados que existen, además de estar complacido con el lugar de competencias que estará ubicado en el Parque Montenegro.

“Las expectativas están en alto, lo más importante para mí es disfrutar el evento, llegar completo, sano y salvo, además de sacarle una sonrisa a alguien que no conozca este deporte, te puedo decir que son buenas las expectativas que tengo para Guadalajara. Me motiva mucho competir en México, porque siento el apoyo de quienes van a apoyar, hay muchos riders mexicanos que admiro. Con ser mexicano y rider, me motiva bastante llegar a competir por segunda ocasión en esta ciudad”.

BOLETO

La importancia de Guadalajara

Para Peraza, la importancia de competir en Guadalajara radica en lograr su boleto al próximo Campeonato Mundial que se llevará a cabo en Málaga, España, a partir del 22 de septiembre. Una buena actuación en suelo tapatío le daría el pase automático a esta competición.