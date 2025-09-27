Kenia Lechuga gana medalla de bronce en el Mundial de Remo China 2025

Kenia Lechuga volvió a demostrar por qué es una de las máximas referentes del remo mexicano al colocarse entre las mejores del mundo. La atleta conquistó la medalla de bronce en la Final femenil de sculls individual en el Mundial de Remo 2025, celebrado en China, consolidando así su trayectoria internacional.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, firmó una actuación destacada al detener el cronómetro en 07:32.23 minutos, tiempo que la ubicó en el tercer lugar de la prueba. Por encima de ella quedaron la china Dandan Pan, quien se llevó la plata, y la experimentada estadounidense Michelle Sechser, que se colgó la medalla de oro tras una final muy cerrada en la que la mexicana quedó a apenas dos segundos de la campeona.

Kenia Lechuga, de 31 años y con tres participaciones olímpicas en su historial (Río 2016, Tokio 2020 y París 2024), sigue sumando logros a su carrera deportiva. Este bronce es su segunda presea mundial en sculls individual, luego de que en 2023 alcanzara la plata en Belgrado, Serbia. Con ello confirma su permanencia entre la élite de la disciplina y refuerza sus aspiraciones rumbo a nuevos ciclos competitivos.

La remera compartió su sentir a través de sus redes sociales, donde celebró el resultado y destacó el proceso que la llevó a este podio: "Estoy muy contenta de tremenda temporada. Este año se vinieron muchos cambios de puro crecimiento, pude disfrutarla como nunca y también hice un equipo increíble de trabajo que se notó en la parte física y mental. Ahora a descansar un poco esta máquina para regresar el siguiente año más y más fuerte", escribió en Instagram.

Con este nuevo logro, Kenia Lechuga se confirma como un orgullo para el deporte mexicano y una de las figuras más constantes del remo a nivel internacional, manteniendo viva la esperanza de más triunfos para México en competencias venideras.

OF