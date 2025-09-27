Colesterol alto en México: 4 de cada 10 adultos están en riesgo de infarto cerebral

Cuatro de cada diez adultos mexicanos tienen colesterol alto , una condición que eleva el riesgo de sufrir un infarto cerebral, alertó la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia (SMME) en el marco del Mes del Colesterol.

Daniel Sánchez Arreola, médico urgenciólogo miembro de la SMME, hizo un llamado urgente a la prevención y la acción.

"El colesterol elevado no duele ni avisa, por eso lo llamamos el 'enemigo silencioso'. Muchas personas no son conscientes del peligro hasta que es demasiado tarde y sufren un evento cardiovascular agudo" , advirtió.

En un comunicado, el especialista explicó que el exceso de colesterol provoca la formación de placas en las arterias (aterosclerosis), que pueden obstruir el flujo de sangre hacia el cerebro o romperse , formando un coágulo que desencadena un infarto.

Este evento, acotó, no solo es potencialmente mortal, sino que deja a miles de personas con secuelas permanentes cada año, como problemas motrices o del habla.

Sánchez Arreola aseguró que a través de un estilo de vida saludable, chequeos médicos regulares y tratamiento cuando sea necesario, "podemos controlar los niveles de colesterol y reducir drásticamente la probabilidad de una tragedia".

Detalló que un nivel de colesterol óptimo puede considerarse en menos de 200 mg/dl, sin embargo, es necesaria la evaluación médica para determinar el caso de cada paciente.

Señaló que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hasta el 90% de los infartos cerebrales son prevenibles.

Sin embargo, exaltó que es vital que la sociedad sepa cómo actuar, ya que cada minuto cuenta para reducir la mortalidad y las secuelas.

Idealmente, la persona que lo presenta debe recibir atención médica dentro de las primeras 4.5 horas desde la primera aparición de los síntomas.

Recordó que la estrategia CAMALEÓN (CAra colgada, MAno pesada, LEngua trabada y ON, ponerse en acción) es una herramienta educativa crucial para identificar las señales de alerta y actuar de inmediato.

"Reconocer estos síntomas a tiempo y buscar ayuda médica de emergencia es fundamental para mejorar el pronóstico del paciente", apuntó.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF