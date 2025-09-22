No fue como lo esperaba. Este lunes 22 de septiembre, el cinco veces mundialista con la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, debutó con su nuevo equipo en el futbol de Europa con una goleada en contra.

El portero del tricolor tuvo que esperar cuatro meses para que pudiera volver a jugar un partido profesional, sin embargo, no le fue bien. El arquero surgido de las Águilas del América tuvo la oportunidad de ver acción este día con su nuevo equipo, el AEL Limassol de la Liga de Chipre, en el duelo correspondiente a la Jornada 4, pero con su equipo cayó por una escandalosa goleada de 5-0.

Este partido se disputó apenas unos días después de haber sido contratado por el equipo en la que sería una aventura del mexicano en Europa.

Guillermo Ochoa busca sumar minutos y consolidarse para poder ser tomado en cuenta por el técnico del Tri, Javier "Vasco" Aguirre, y tener la oportunidad de jugar su sexta Copa del Mundo de la FIFA, a propósito de que en 2026 el torneo se jugará en tres países diferentes, estos Canadá, Estados Unidos y su local México.

¿Memo Ochoa podría ser convocado al Mundial 2026?

Hace algunos días, en el marco del regreso de la Selección Mexicana a la actividad internacional, el técnico Javier Aguirre dejó un mensaje claro sobre Guillermo Ochoa. En rueda de prensa previo al partido amistoso ante Japón, "El Vasco" dijo que no habrá concesiones, ni siquiera para quien busca disputar su sexta Copa del Mundo.

El técnico mexicano reconoció la importancia del Memo Ochoa en la historia del Tri, sin embargo, dejó claro que su convocatoria dependerá solo de su nivel y actualidad:

"Lo de las seis Copas del Mundo, yo no regalo nada, esa es la verdad", dijo Aguirre. Y señaló: "Si Memo merece estar aquí es porque ha estado haciendo bien las cosas, porque nos ayuda y porque lleva un rol bastante importante en el vestidor. De momento no tiene equipo, sé que tiene ofertas y las está valorando. La intención es quedarse en Europa. Mientras no esté en forma, no va a venir”.

Luego de haber estado por cuatro meses sin equipo y de haber sonado como refuerzo para varios conjuntos de la Liga MX, Ochoa finalmente firmó con el AEL Limassol. Y pese a que hoy fue su primer partido y no comenzó con buen paso, el arquero espera poder ganarse la confianza para sus objetivos.

