Juvenil de Chivas "Chino" Huerta es seguido por equipos de Europa

Chivas viajó a Pretemporada en Cancún con 26 jugadores, entre los cuales destacará la presencia de César Huerta, joven canterano que estuvo con el Zacatepec y que Tomás Boy quiere tener en sus filas, debido a que le están dando seguimiento especial del viejo Continente, según expresó el propio estratega.

“Hay dos jugadores importantes que estamos viendo, son de la Sub-20, uno es Daniel Jiménez y Sebastián Martínez, el ‘Chevy’, además de que se agrega el ‘Chino’ Huerta, a quien lo están siguiendo de Europa, él está considerado porque lo están viendo de Europa”.

Chivas trabajará en playa durante 15 días, para luego regresar a las instalaciones de Verde Valle y espera el técnico Boy que la directiva pronto le confirme el día en que uno a uno, se estarán reportando los refuerzos que requiere.

“Ya sabemos, los Tigres es un equipo que quiere debilitar a los demás equipos, porque quieren comprar para ellos y nada más".

El arquero Antonio Rodríguez todavía no está cerrado para llegar al Guadalajara, “él está considerado. El problema aquí es la posible incorporación de jugadores que tienen que mejorar al equipo, porque también está la parte que otros equipos no quieren que se refuerce Chivas y tengo una directiva muy capaz, muy hábil y creo que el hecho de que no haya salido nadie, es una cosa padre”.

Precisó que no hay nadie descartado, Jürguen Damm, Oswaldo Alanís, Antonio Rodríguez, Antonio Briseño, están en las posibilidades de que lleguen, pero hay algunos temas de negociaciones que no se han destrabado.

“Ya sabemos los Tigres que es un equipo que quiere debilitar a los demás equipos, porque quieren comprar para ellos y nada más se lo quitan a otros equipos. Damm está en las posibilidades. Estoy contento en la plantilla como está, es importante al momento de elegir, está en un 80 por ciento la plantilla y debemos agregar cantidad y calidad, en ese nivel”.

RR