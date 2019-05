Jürgen Damm es objeto de deseo rojiblanco

Jürguen Damm es uno de los jugadores que pretende Chivas para reforzar la ofensiva de cara al año futbolístico que se avecina, en el cual estarán buscando salvar la categoría luchando palmo a palmo con Querétaro, Atlas, Veracruz, San Luis y Lobos.

El jugador de Tigres, quien ha sido un elemento que Chivas ha buscado desde hace varios torneos, estaría viviendo sus últimos dos partidos con los norteños y aunque por ahora está metido en la final de la Liga, se dio tiempo para hablar del tema con W Deportes.

"Para mí sería un honor jugar en un equipo como Chivas, un equipo que juega con puros mexicanos, que demostró hace poco que se puede quedar campeón".

“Lo que me ha dicho mi representante es que ha tenido contacto con ellos, que hay interés, pero es todo lo que sé. Para mí sería un honor jugar en un equipo como Chivas, un equipo que juega con puros mexicanos, que demostró hace poco que se puede quedar campeón, obviamente la ilusión ahí está. No depende de mí, yo tengo contrato con Tigres, pero obviamente me encantaría”.

Chivas también está sondeando a Antonio Briseño, Oswaldo Alanís, para que lleguen a reforzar la zaga central, pero llegaría solamente uno de ellos y esto en base a quien contractualmente esté en mejores posibilidades de ser contratado.

La dirigencia rojiblanca poco a poco se ha estado liberando de pendientes, avanza a su paso en busca de refuerzos para el Apertura 2019 y el haber logrado la extensión de contrato con Antonio Rodríguez para que se haga cargo del arco, les quita un peso de encima.

Las bajas no serán muchas, esto de acuerdo a lo que vaya logrando la dirigencia, porque Tomás Boy ha pedido que mientras no cierren a alguien no quiere que se le den salida a nadie. Chivas reportará el próximo 30 del mes en curso para las pruebas médicas de rigor.

RR