Julio César Chávez espera una guerra contra el “Macho” Camacho Jr.

El gran campeón mexicano Julio César Chávez se encuentra preparándose de cara a la última pelea de su carrera, y muy a pesar de que se tratará de un pleito de exhibición contra el hijo de Héctor “Macho” Camacho, el ex campeón mundial espera una guerra sobre el encordado.

Será el próximo 19 de junio cuando Chávez y Héctor Camacho Jr. se midan dentro del Estadio Jalisco, y no obstante de que esta pelea será en homenaje a la memoria del “Macho”, Julio César se prepara para cualquier escenario.

“Me ha costado mucho trabajo esta preparación porque es totalmente diferente, la he tomado con mucha seriedad. Si te soy sincero las exhibiciones que di con el “Travieso” (Jorge Arce) habían sido ligeras, no me había preparado como ahora con tanta seriedad”.

“Además el rival es el hijo del ‘Macho’ Camacho, me imagino que tiene muchos sentimientos encontrados, seguro que tratará de lucirse, de vengar a su padre, y yo tendré que estar bien preparado para eso”, compartió.

Fue en septiembre de 1992 cuando Chávez derrotó a Camacho en una de las peleas más icónicas y recordadas de su carrera, y a pesar de que siempre fueron enemigos sobre el ring, el gran campeón mexicano le profesa un profundo cariño a su ex rival boricua.“

El ‘Macho’ y yo fuimos enemigos arriba del ring, pero debajo de él éramos muy amigos, yo lo quería y le sigo teniendo un gran respeto. Yo ya no iba a hacer exhibiciones, pero por el gran cariño que le tengo al ‘Macho’ Camacho me animé”, finalizó.

Para este 19 de junio Julio César Chávez compartirá cartelera con sus hijos, pues mientras que Omar Chávez se medirá de nueva cuenta a Ramón “Inocente” Álvarez (hermano de ‘Canelo’), Julio César Chávez Jr. hará lo propio al enfrentarse con el brasileño Anderson Silva, estrella de las artes marciales mixtas.

