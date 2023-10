Julio César Chávez confiesa quién ganaría una pelea entre él y Canelo Álvarez

El mexicano, Julio César Chávez, es considerado como el mejor boxeador de todos los tiempos de nuestro país, pues durante su etapa como boxeador, logró coronarse en 107 ocasiones, las cuales 87 fueron por la vía del KO, con solo dos empates y seis derrotas.

Chávez era un fuera de serie, pues fue hasta su pelea número 90 cuándo fue derrotado por primera vez durante su carrera.

Recientemente, el campeón mexicano, estuvo de invitado en el podcast "Bromeando con los Rivera", entrevista en la que fue custionado sobre lo que hubiera ocurrido si él y Canelo Álvarez se hubieran enfrentado en el ring.

“Canelo no es de mi peso, no está ni cerca, es mucho más pesado él. En mi peso hubiera sido difícil que me hubiera ganado, por muchas cosas. No creo que pudiera”, comentó Julio César Chávez.

Actrualmente Canelo Álvarez, registra un récord de 60 peleas ganadas, dos empates y dos perdidas.



