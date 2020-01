Julio César Chávez Jr. sugiere a López Obrador solución a la pobreza

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. desató la polémica al ofrecer una posible ''solución'' a la pobreza en México.

En un video que circula en redes sociales, el pugilista opinó lo que él haría si fuera el Presidente para disminuir los índices.

Julio Cesar Chávez jr tiene la solución para el hambre en México. Favor de difundir hasta que llegue al presidente. pic.twitter.com/A5HBvbKhD6 — alameños de la sierra mi razón para bibir (@NoSoySantoy) January 30, 2020

''Si yo fuera López Obrador, dijera todos los pobres que no tienen para comer tienen derecho a los billetes falsos, que alguien hiciera billetes falsos y ya tienen para comer. No tendría nada de malo, ¿no? Nomás que tuviera una cantidad para que hubiera menos hambre al final de cuenta los hacen en unas maquinas los billetes según yo he visto pues'', expresó.

Como es de esperar, los seguidores reaccionaron desde diferentes perspectivas.

Hay quienes señala que la idea del hijo del legenadario Julio César Chávez no es tan descabellada, mientras que otros se burlaron y mostraron su preocupación por la salud mental y física del atleta.

Nunca le quiten el cel a Chávez jr plis �� — �� (@luzdedia94) January 30, 2020

Ámonos a dormir, porque a esta hora Chávez Jr aprueba la fabricación y el uso de billetes falsos. — Juan José Córdova ✪ (@Jonhjoes2) January 30, 2020

Chale, quiero opinar sobre lo que dijo Julio César Chávez Jr. para acabar con la pobreza pero mejor no, por respeto a su papi. �� — Roosy Villa (@Roosy_Villa) January 30, 2020

Alguien quitele el teléfono a Chávez Jr. — Andres (@Andrees_Diaz) January 30, 2020

Julio César Chávez jr es la prueba contundente de que los golpes en la cabeza causan daño irreversible. — Germán LM (@germanlopezm1) January 30, 2020

