Julio César Chávez Jr. creyó estar "muerto" durante su rehabilitación

Julio César Chávez Jr. contó por primera vez cómo vivió el proceso de un año de rehabilitación para tratar sus adicciones contra el alcohol y las drogas.

En el podcast "Un Round Más" conducido por el ex boxeador Marco Antonio Barrera, Chávez Jr. se sinceró sobre cómo fue su estancia en el centro de rehabilitación en el que alguna vez su padre llegó a estar internado.

"Lo más difícil es también estar encerrado, pensaba ‘a lo mejor ya estoy muerto, y no me he dado cuenta’, te juro que llegué a pensar que estaba en el purgatorio, no manches es algo increíble, no te puedes imaginar, llega un momento en que te cuestionas si mereces esto, pero no, aquí sigo todavía", compartió.

Con respecto a su padre, el pugilista de 38 años no escondió el rencor que en su momento le guardó por internarlo.

Julio César Chávez Jr. y su padre juntos. IMAGO 7

"Estuve un año en el lugar donde estuvo mi papá, un año anexado, tuve un proceso, un tratamiento y pues me cayó como balde de agua helada porque nunca pensé estar en un lugar así, pero siempre he pensado que las cosas hay que tomarlas para algo bueno, al principio decía está bien gacho esta madre, cuando salga voy a matar a mi papá, a todos los que me metieron aquí", indicó.

La próxima pelea de Chávez Jr. será el próximo 20 de mayo en Tijuana, en una función en la que su padre también se pondrá los guantes contra el Terrible Morales en una pelea de exhibición.



AV