Julián Quiñones agradece que Atlas lo haya rescatado

Hoy por hoy, Julián Quiñones es uno de los mejores refuerzos que han llegado a los Rojinegros del Atlas, pieza fundamental para que el equipo tapatío se coronara en el Apertura 2021. Es por eso que el colombiano aceptó que actualmente vive su mejor momento.

Quiñones llegó a México para Tigres, fue prestado posteriormente a Lobos BUAP, para regresar al conjunto de los felinos, en donde no la pasó muy bien y los Rojinegros lo rescataron.

“Es aquí en donde mejor he caído, porque venía de un momento muy malo para mí y la directiva y compañeros me levantaron y la confianza del equipo me motivó y me hizo sacar lo mejor de mí y en lo futbolístico y en lo profesional eso me ayudó mucho”, platicó el delantero del equipo campeón.

Con los Zorros, Quiñones ha disputado 26 encuentros entre Liga y Liguilla, anotando cinco goles, todos en la fase regular del Apertura 2021, sin embargo lo fuerte del cafetalero son las asistencias, ya que han sido siete.

“Yo estoy feliz, la directiva me dio la confianza que fue contratándome, si bien no venía por un buen momento, me dieron la confianza y eso fue importante para mí, eso me ayudó a motivarme más y entregarle todo lo que hago en la cancha porque este equipo me dio la oportunidad de sacar mi futbol y la confianza que nadie me la quiso dar, el haber firmado con este equipo me dio alegría y motivación para conseguir grandes cosas en lo personal y en lo profesional”, comentó el atacante colombiano.

MQ