Jugar en Chivas es un sueño cumplido: Jesús Angulo

Jesús Ricardo Angulo es nuevo refuerzo del Rebaño Sagrado e inmediatamente reconoció en entrevista con Chivas TV que cumple una meta de vida, pues llega al equipo que ha alentado desde su infancia.

"Llego muy motivado, es una gran oportunidad para mostrarte porque estar en un equipo grande te da muchos reflectores. Chivas es una gran institución y desde niño me gustaba, yo siempre le he ido a este equipo y ahora jugar aquí es un sueño cumplido".

���� "Desde niño le he ido a este equipo y ahora, jugar aquí, es un sueño cumplido" @jesusanguloo �� pic.twitter.com/VswKb8RSdK — CHIVAS (@Chivas) December 17, 2019

Tras pasar por equipos como Dorados de Sinaloa, Xolos de Tijuana y Necaxa, el atacante calificó como una recompensa a su trayectoria el vestir los colores rojiblancos.

"Siempre he sido alguien que lucha por lo que quiere y creo que esto es una recompensa a todo el esfuerzo que he hecho durante toda mi carrera, así como es una carrera muy bonita también tienes sus sacrificios y sus cosas no tan bonitas pero al final de todo si es lo que te gusta vale la pena todo ese esfuerzo y ahora está dando frutos".

El objetivo del futbolista de 22 años es que los resultados positivos lleven de vuelta a Chivas al protagonismo, y culminar con la mala racha de cinco torneos sin Liguilla.

"Veo como un reto llegar a Chivas, yo y todos los que venimos están mentalizados en tener un buen torneo y calificar, que hagamos un buen papel y tener al equipo donde merece estar que es más arriba, desconozco los motivos de la falta de Liguilla, pero ahora vengo con mucha ilusión de hacer las cosas bien y dar lo mejor para mi equipo".

AJ