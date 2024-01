Aunque reconoció que albergar unos Juegos Panamericanos en el país supondría una inversión no presupuestada y una serie de cuestiones a resolver, Gabriela Guevara reconoció acercamientos con la gente de Panam Sports para levantar la mano como sede emergente para esta justa continental.

En este sentido la directora de CONADE recordó que estados como Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo han estado en la órbita como posibles sedes para dicho evento, sin embargo considera que Guadalajara sería la ciudad más adelantada para poder recibir un certamen de esa magnitud.

“Ambas ciudades son las grandes del país (Monterrey y Guadalajara). En algún momento se contempló Cancún porque tiene mucha más tierra para poder hacer infraestructura, pero hoy por hoy creo que Guadalajara es la que más cerca se pone del tema aún cuando las instalaciones de los Panamericanos ya no están todas. Así en concreto nosotros no tenemos nada oficial ni hemos hecho algún pronunciamiento partiendo de la lógica de que ese presupuesto no está etiquetado para este año y tendríamos que solicitarlo como extra”, explicó Guevara.

Aunque no se ha hecho una candidatura oficial ante la empresa Panam Sports por parte de México, la directora del deporte en el país reveló que ya habían meditado la posibilidad de candidatearse como organizadores emergentes cuando apenas era un rumor el hecho de que Barranquilla perdería la sede.

“La verdad es que habíamos tenido acercamiento con el presidente de Panam Sports en una intención de que México pudiera levantar la mano para la siguiente edición de los Juegos Panamericanos 2027, sin embargo no se completó nada en el desarrollo de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, ahí apenas era un rumor lo que terminó pasando con Colombia”.

“Sí estuvo sobre la mesa que México pudiera estar en esa terna, sin embargo nosotros de manera oficial no lo tenemos. No sé cuál vaya a ser la dinámica que tome Panam Sports para reasignar esta sede, no he tenido la oportunidad de tocar el tema con el presidente, sobre todo porque el Gobierno Federal tendría que erogar una gran cantidad de dinero solamente en la candidatura y luego en el desarrollo de la sede”, finalizó.

Entre los recintos que fueron utilizados para los Juegos Panamericanos de 2011 y que ahora ya se utilizan para otro fin, está el Estadio Panamericano de Atletismo, el cual ahora es la casa de los Charros de Jalisco, equipo que revivió el inmueble con su incursión en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

