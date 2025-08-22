El argentino Hernán Cristante fue anunciado este viernes 22 de agosto como el nuevo entrenador del Puebla, penúltimo lugar en la clasificación del Torneo Apertura 2025 del futbol mexicano.

Cristante, exguardameta del Toluca, es un estratega de 55 años que comenzó su carrera en 2016 con el Coras de Tepic de la segunda división del balompié local.

También ha dirigido al Toluca, en dos etapas; los Gallos Blancos del Querétaro y al Juárez, todos en la Liga MX.

Sus mejores resultados fueron con el Toluca, con el que como futbolista obtuvo cinco títulos de liga y al que llevó como técnico a una final de liga y otra de copa en 2018, pero ambas las perdió.

El oriundo de Buenos Aires, exjugador del Newell's Old Boys, sustituye en el Puebla a su compatriota Pablo Guede, despedido luego de dejar al equipo como el segundo peor del Apertura con una victoria y cuatro derrotas, cuatro goles a favor y 14 encajados.

La plantilla del Puebla es una de las más modestas de la liga , entre sus figuras tiene al central chileno Nicolás Díaz, al delantero uruguayo Emiliano Gómez y al centrocampista paraguayo Pablo Gamarra.

Hernán Cristante debutará en el banquillo del Puebla este domingo, en la visita a los Pumas en la sexta jornada.

X





*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF