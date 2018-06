Juanjo Brau habla sobre su experiencia

El reconocido director de fisioterapeutas del Barcelona, Juanjo Brau, visitó el Instituto de Estudios Universitarios Amerike, en donde compartió su experiencia en readaptación deportiva.

Me gusta trabajar bajo presión

Juanjo Brau, respaldado con 21 años de trayectoria en el Barcelona, ha colaborado con las máximas estrellas del futbol mundial y durante su conferencia y curso explicó la importancia de la recuperación de un futbolista de alto nivel.

“Llevo muchos años en el club. Me he formado viviendo esta presión. Me gusta trabajar bajo presión. Cuanta más presión tengo, más responsabilidad me auto-impongo”, dice. Y sobre la manera de defender ese cometido tan sensible, comenta: “debes tener conocimientos, apoyarte en los demás, conocer el entorno. Al final, haces más visible tu profesión en la medida en la que asumes más responsabilidades”.

Brau comentó que las exigencias y preparación a las que están sometidos los futbolistas actuales ha cambiado en los últimos años, factor radicado también en el ritmo de trabajo que tienen con un calendario lleno de compromisos deportivos de alto rendimiento, por lo que las lesiones y desgastes son inevitables por más cuidados que se tengan.

“De ahí la importancia de lo preventivo: el control de las cargas. Para mí, la prevención por sí sola no existe; es el cúmulo de muchas cosas: planificación, nutrición, condición física, descanso, control individualizado de las cargas, hidratación… Todo, para tratar de evitar la lesión”, explicó el famoso fisioterapeuta del F. C. Barcelona.

Bajo esta idea es como Juanjo Brau y el modelo “Learning by doing” del Instituto Amerike coindicen en el aprovechamiento de la ciencia y sus avances, pues el experto señaló que “la tecnología, por sí sola, no sirve para nada; lo importante es la suma de la tecnología con el profesional que va a tener que interpretarla”.

El vínculo entre Amerike y el F.C.Barcelona

La visita de Juanjo Brau a Guadalajara ha sido posible gracias al Convenio en exclusiva en México con el F.C.Barcelona de que dispone el Instituto de Estudios Universitarios Amerike. El nuevo plantel de Guadalajara trae un plan de estudios innovador, de éxito en España, y tiene convenios con universidades y empresas a nivel internacional. Amerike presenta un proyecto innovador basado en: deportes, salud, tecnología, música y videojuegos.

