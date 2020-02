Juan Toscano fue “descubierto” por su maestra de primaria

Nacer y crecer en Oakland no fue el motivo que ligó a Juan Toscano con los Warriors de Golden State. Ni siquiera haber vivido cerca del Oracle Arena fue lo que llevó al mexicano a enamorarse de esta quinteta californiana.

Toscano se convertirá apenas en el quinto jugador mexicano que vea minutos de juego en la NBA, pero todo esto se lo debe a su ex maestra de primaria.

“Yo soy fanático de los Warriors, siento que Oakland es parte de mi ser y es increíble ser parte de esta organización. Estoy muy ansioso por estar aquí. Empecé a jugar en tercer grado de primaria, la esposa de Alvin Attles era mi maestra en ese entonces.

“Yo jugaba futbol en ese momento, pero fue esta maestra quien me inscribió en el campamento de los Warriors y eso fue lo que me llevó a jugar basquetbol; me enamoré de este deporte. Aún recuerdo ese campamento como si hubiera sido la semana pasada”, compartió en entrevista para la NBA.

Toscano, en retrospectiva, no puede ocultar que para él fue una sorpresa involucrarse con el baloncesto, ya que hace apenas unos años llegó a la determinación de que podría dedicarse a esto profesionalmente.

“Este campamento de los Warriors significó mucho para mí, cambió mi vida y fue muy emocionante, fue mi primer campamento de basquetbol. La primera vez que me di cuenta que podría vivir de esto fue pasando la secundaria, cuando empecé a mejorar mi nivel de juego. Entré al equipo escolar y empecé a recibir llamadas de universidades. Me llegó así, de la nada”, finalizó Toscano.

El mexicano jugó para Warriors de Santa Cruz, equipo de la G League de la NBA esta temporada. En 32 partidos vio acción 29 minutos en promedio con 12.5 puntos por encuentro, nueve rebotes y 2.5 asistencias.

Los otros jugadores aztecas que le precedieron en la NBA son Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez.