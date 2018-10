Juan Martín Del Potro se fractura rótula, se perderá Final de Maestros

El argentino Juan Martin del Potro será baja por lo que resta de la temporada 2018, debido a una fractura en la rótula de la pierna derecha, resultado de las primeras pruebas médicas a las que fue sometido.

"Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente", manifestó "Delpo" en un comunicado de prensa.

La raqueta número cuatro del mundo se lesionó el jueves en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái, duelo que tuvo que abandonar al término del parcial que perdió por 7-5, ante el croata Borna Coric.

Por ello, permanecerá en reposo y utilizará una férula, aunque no se ha dado a conocer el tiempo de recuperación, podría no participar en las Finales del Circuito ATP, en Londres, donde no competía desde 2013.

"Se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba", señaló Juan Martín, quien el año pasado se sometió a tres operaciones en la muñeca izquierda y una en la derecha.

JB