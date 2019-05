Joven tapatío podría llegar al Manchester

Dos veces fue y dio todo por perseguir su sueño, la primera con el club de sus amores y después con uno de los mejores formadores, pero en ambas oportunidades lo regresaron con un “nosotros te hablamos”.

Pero hoy, la posibilidad de éxito le sonríe a Juan Pablo Gutiérrez Ramírez, quien es categoría 2004, estudia en el Colegio Cervantes y como muchos niños, su ilusión es ser jugador profesional de futbol, con la diferencia que ahora su futuro pinta en grande y se llama Manchester United.

Fue a probarse a su equipo favorito, pero Atlas lo rechazó en noviembre del año pasado.

No se desesperó, asistió a Torreón para calarse con el Santos, pero le sucedió lo mismo, lo rechazaron.

“Fui con la ilusión, pasé todos los filtros en Atlas, para que al final me dijeran que me llamarían, pero es hora que no lo hacen desde noviembre. En Santos pasó lo mismo. Hice 12 horas en camión en uno de los viajes”.

Concentrado en lo suyo, se preparó para un torneo con su colegio en San Luis Potosí, en donde fue nombrado el mejor jugador y la buena suerte comenzó a asomarse, ya que le salió una invitación para ir al Manchester United.

En el torneo se llevó el reconocimiento de sus compañeros y rivales. El contención realizó un excelso trabajo que le valió ser el MVP, al tiempo que formalmente lo invitaron para estar en julio haciendo pruebas con el ManU, en Texas.

“Me comentaron que de librar ese filtro, entonces tendría que irme a Inglaterra a jugar, con las Básicas del Manchester.

Me llena de emoción, de orgullo, de agradecimiento a mis padres porque me han apoyado en lo que quiero. Mi ídolo es Lionel Messi, es un mago con el balón”.

Su familia le tiene ahora un maestro en coaching, que lo prepara para el momento que tanto buscó, ya que con el idioma no habrá problema, porque el tapatío domina el inglés, pero ahora le falta lo más importante y es dar el do de pecho en la prueba que se realizará en Estados Unidos.

La fecha de las pruebas

Juan Pablo Gutiérrez estará en Texas haciendo pruebas del 28 de julio al 2 de agosto, según el itinerario que le ha llegado del visor que lo eligió en el torneo celebrado en San Luis.