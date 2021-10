José Luis Higuera pide apretar a jugadores

Catalogado como el villano del Guadalajara que fracasó en el Mundial de Clubes en el 2018, José Luis Higuera, consideró que en México no se llama a cuentas a los futbolistas cuando quedan a deber en su rendimiento.

Incluso el exdirector general de las Chivas, no tuvo empacho en considerar, que al actual plantel del Rebaño que dirige Marcelo Leaño, le hace falta aún más exigencia de parte de los directivos actuales.

“Algo de lo que he aprendido en la gestión del futbol, es que al jugador hay que apretarlo todavía más, pero de otras formas. Lamentablemente yo me presté al diálogo con el jugador y tratamos de tomarlos en cuenta en situaciones que no se debe, y que en Europa no toman en cuenta. (Allá) tu haces un trabajo, está totalmente regulado y si no lo haces, te sancionan”, explicó Higuera en entrevista con Silbatazo Inicial de Quiero TV.

“Allá no te preguntan, ni te apapachan. Los capitanes son para una interlocución justa, en un medio ejecutivo de bonos, pero también de consecuencias cuando no. Y acá el capitán opera muchas veces como un clan, o como un sindicato mal entendido, que lo que quiere es que te den más, dando ellos menos y protegiendo a los que incumplen”.

Higuera criticó incluso la indisciplina que hoy proyecta Chivas desde la imagen de algunos de sus integrantes, como Christian Calderón por ejemplo.

“Con todo respeto si tu equipo no anda bien, no puedes salir y pintarte el pelo de rosa”, señaló.

“El jugador aunque les duela, es el 99 por ciento responsable de la situación de un equipo. Son los que ejecutan y los responsables o irresponsables de estar en forma o no estarlo, en no ser profesionales, en no representar su profesión de una forma digna”, criticó Higuera.

“Al jugador hay que apoyarlo, pero no consecuentarlo”.

¿En Chivas mandan los jugadores?

“Pues sí, de hecho desde que estaba yo me faltaron algunas cosas que debí aplicar y que he aprendido con el tiempo. Debe haber lineamientos y medidas”, aceptó.