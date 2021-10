De nueva cuenta Alexis Vega está a la espera de un diagnóstico médico, pues el delantero de Chivas desconoce la gravedad de la lesión que padeció durante su estadía con el “Tri”.

Fue ayer durante el partido entre México y El Salvador cuando Alexis salió con molestias en el tobillo, y ahora tendrá que ser evaluado para saber si podrá disputar los próximos compromisos del Rebaño en la Liga MX.

“Estoy un poco triste por lo que pasó, pero bueno, son gajes del oficio y ahora tengo que pensar en mi recuperación para volver lo más pronto a jugar. Yo ahorita me siento bien, todavía no sé lo que tengo realmente, pero por la tarde me haré unos estudios para saber cómo fue mi lesión, si fue muy grave o solamente fue el susto”, dijo Alexis para Jalisco TV.

Esta es la tercera ocasión en menos de un año que Alexis Vega se lesiona durante sus participaciones con la selección nacional, pues en noviembre y septiembre pasado, el delantero del Guadalajara salió dolido del campo mientras se encontraba con el “Tri”.

En noviembre de 2020, previo a la Liguilla del torneo Guard1anes, Vega se lesionó durante un juego amistoso entre la selección preolímpica y el Cruz Azul. Ya en este año, en septiembre, el delantero de Chivas se fue dolido del juego entre la selección mayor y Costa Rica.

Ahora, debido a su nueva lesión, Alexis está en duda para participar con Chivas en el juego del próximo domingo ante Toluca, mismo que formará parte de la Jornada 13 del Clausura 2021.

El próximo partido de Chivas será este domingo 17 de octubre cuando reciba al Toluca a las 17:00 horas.

