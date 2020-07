 José Luis Higuera acepta que se equivocó en Chivas

A un año de su final, la gestión de José Luis Higuera en el Guadalajara permanece como un tema recurrente en el entorno del equipo.

Hoy, el empresario se dice orgulloso de su labor en Verde Valle, aunque reconoce que no todo estuvo bien. Cuestionado sobre las equivocaciones de su mandato, optó por la franqueza.

"Muchísimos (errores), no sé si en la decisión porque no me competía a mí, era decisión del dueño, pero por supuesto que me equivoco todos los días. Había inexperiencia", admitió.

Uno de los reclamos más marcados que la afición rojiblanca ha tenido hacia él se debe a las salidas de Matías Almeyda y Rodolfo Pizarro, artífices del décimo segundo título de las Chivas.

Higuera, sin embargo, sostuvo que el fin de su ciclo no fue una determinación unilateral y, una vez más, involucró al fallecido propietario del club, Jorge Vergara.

"No soy un tipo cobarde. Cuando me han preguntado, he dicho que no fueron mis decisiones. Puedo dar la cara porque era el máximo responsable, como en la salida de Almeyda o de Pizarro, una vez que se decidía ya sea por el dueño o por un comité", apuntó.

Recientemente, por medio de Twitter, se enfrascó en una pelea con el ahora jugador del Inter de Miami y, si bien el directivo dijo no guardarle rencor, le dio un consejo.

"Es un jugador que tiene su forma de ser. Es un gran jugador; ojalá tenga mejores posturas y le deseo lo mejor, que vaya a Europa y que triunfe", finalizó.

