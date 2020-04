José Juan Macías se considera apto para jugar en cualquier equipo

El delantero mexicano del Guadalajara, José Juan Macías externó que en este punto de su carrera se siente capaz de emigrar a cualquier liga y poder jugar en cualquier equipo.

"No tengo preferencia (por un club o liga), me siento capacitado para jugar en cualquier país y el equipo que me dé la oportunidad, que me reciba ya como un referente o al menos que me dé minutos", externó para un programa televisivo español.

A su vez, el exatacante de León hizo notar su intención de jugar en el balompié europeo, dejando claro que España sería un gran lugar para iniciar con su aventura por el Viejo Continente.

"Claro que sería buen sitio para jugar (Liga de España), ahí están muchos jugadores de altísima calidad, si no es que los mejores y sería muy bonito para mí ir ahí", concluyó.

