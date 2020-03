José Juan Macías lanza su #JJchallenge

El delantero de Chivas José Juan Macías, ha establecido con toda la afición un compromiso de compartir diario a las 09:00 de la mañana, las diferentes rutinas que realizará en el aspecto físico, para que quienes gusten hacerlo en esta espera en casa por el COVID-19, tengan opciones de ejercitarse.

"Hola gente ¿Cómo están? Quería comunicarme con ustedes sobre la pandemia que estamos viviendo, este mal momento que estamos viviendo todos y de los momentos malos se pueden sacar cosas buenas, entonces me puse a pensar qué podemos hacer todos juntos, para que esta cuarentena no se nos haga pesada y generar buenos hábitos, mantenernos. Decidí diario subir rutinas de 15 o 20 minutos de ejercicio, para que no se nos haga tan pesado".

Macías precisó que estarán dispuestos sus videos en todas sus redes sociales, las cuales llevarán un hashtag, #JJchallenge. El jugador del Guadalajara al igual que sus compañeros, están en inactividad en Verde Valle, hasta nuevo aviso pero tienen que mantenerse en forma para cuando regresen.

