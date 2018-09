José Cardozo recuerda sus inicios

Dicen que la primera vez no se olvida y así lo ratifica el técnico del Guadalajara José Saturnino Cardozo, quien recuerda cuando estuvo al frente del Querétaro, equipo que le dio la oportunidad de dirigir por vez primera en la Liga MX.



El trabajo que realizó Cardozo con aquél cuadro le atrae buenos recuerdos, sobre todo porque logró meterlo a la Liguilla tras varias décadas que no se lograba y coincidentemente eliminó en cuartos de final al equipo que ahora entrena, Chivas.



"Siempre estaré agradecido con la gente de Querétaro por darme la oportunidad de llegar al futbol mexicano y meterlos la liguilla, es una institución a la que siempre respeto y tengo siempre adentro de mi corazón porque me dio la posibilidad de venir ya hacer historia".



Hoy por hoy, con todo y el gran aprecio que le tiene al Gallo, Cardozo se debe al Guadalajara, así que lo único que pasa por su mente es ganar y para él las formas son importantes, por lo cual buscará que sea sin dejar lugar a dudas.



"El domingo va a ser una guerra para nosotros y tenemos que enfocarnos en ganar, tratar de sumar los tres puntos, convencidos de lo que estamos haciendo, con dinámica para ganar el juego. Vamos a enfrentar a un equipo dinámico, con jugadores jóvenes y no queremos que nos hagan daño".



El futbol es la pasión de Cardozo, por eso se entrega día con día para ser mejor, para ayudar a los jugadores a que den lo mejor de ellos y siempre respetando un estilo, una forma de trabajo.



"Trato de trabajar mucho, ser responsable, profesional y lo que buscamos es tratar de ganar un título. Si pierdes no te saluda la gente, así que no me enfoco en eso, trato de estar tranquilo para transmitir lo que sé al jugador. En mi filosofía y mi forma como persona trato de cambiar para bien".



Una de las consignas más importantes que tiene Chivas, es lograr que su casa, el estadio rojiblanco, sea infranqueable, una muralla para los equipos que los visiten porque en el último años han sido un cheque al portador.



"Queremos ganar en casa, afuera y te da los mismos puntos. Queremos hacernos fuertes de local por nuestra afición, nuestro estadio y lo que es Chivas. Queremos la solidez para que se queden la mayor cantidad de puntos en casa. El futbol se juega igual en Monterrey que aquí y tenemos que entrar más relajados a hacer lo que sabemos hacer".

OF