José Saturnino Cardozo: más diablo para trabajar que para el micrófono

José Saturnino Cardozo no se considera mediático, pero sí trabajador.

El timonel asegura que ha dado buenos resultados como técnico, pero aun así se le ha criticado, por lo que se concentra en seguir trabajando y que eso lo lleve a un título que sirva para callar algunas bocas o en su defecto ser reconocido.

“Yo no soy mediático, yo trabajo. Me encanta trabajar, me gusta trabajar, me gusta estar con los jugadores, transmitir mi experiencia y no me gusta ser mediático. Con Toluca entré cuatro veces a Semifinales y me criticaron, lo hicimos en los seis torneos en Toluca y me fui porque queríamos ganar un título, no se dio y le dimos el espacio a otra gente porque no supimos aprovechar. Teníamos un plantel más corto que otros equipos importantes y llegamos más lejos. A mí me gusta trabajar y si te reconocen o no, ya no depende de uno”, comentó el ahora estratega del Guadalajara.

Aunque sí lo lleva en mente, para el técnico hay cosas más importantes que un título, como ser un buen formador y un buen ejemplo para sus dirigidos.

“Quiero ganar un título, pero me quedo tranquilo con lo que transmito, trato de platicar con jugadores para que lleguen a ser buenos profesionales, si gano o no, pasa a segundo término. Si ganamos todos un título, perfecto. Pero yo no estoy sólo para dirigir Chivas o Toluca, escucho a todos los que me llaman. Cuando salí de Toluca me llamaron de un grande de Sudamérica y no fui porque no quiero salir de México, mi idea es seguir aquí y agradecer lo que me dio como jugador. No pasa por el dinero, me da igual, no me interesa, no sé ni cuanto tengo, no me interesa”.

Cardozo destacó que sus Chivas jamás dejarán de ir al frente, sello que será el de casa, pese a que los resultados no siempre los acompañen.

Lo bueno apenas empieza

Lo mostrado ante el Monterrey es solamente una probada de lo que vendrá más adelante en lo futbolístico con Chivas, porque no han llegado a desarrollar todo el potencial futbolístico que han trabajado. “Igual nos dieron tres puntos, los mismos que nos dieron contra Veracruz nos dieron contra Monterrey. Buscamos tener equilibrio en todos los aspectos, para enfocarnos en poner a Chivas en un lugar más tranquilo. Sabíamos que íbamos a enfrentar a un rival muy complicado en su cancha y me quedé muy contento, no sólo porque ganamos sino por la actitud de jugar ante un rival difícil”, dijo José Cardozo.

El paraguayo tiene detectados algunos errores que deben corregir. “Hay que buscar eso, hacer más goles que el rival. Errores siempre va a haber, tenemos que tratar de cometer los menos errores posibles. Tenemos que enfocarnos en la concentración que debe tener cada uno en su posición. La gente habla de que es 11 vs 11 se castiga al equipo, pero esto es individual. Si los 11 están metidos, el equipo va a funcionar porque trabajamos en hacerle daño al rival. Tenemos que trabajar la zona defensiva para tratar de no recibir goles, que el rival haga algo distinto. Debemos tener un equilibrio”.

PARA SABER



No jugarán

Michael Pérez y Orbelín Pineda no serán elegibles para el encuentro del fin de semana ante el Querétaro, ya que no se han recuperado de sus lesiones. Alan Cervantes y Fernando Beltrán se mantienen de titulares.