José Cardozo hace oídos sordos ante críticas

Durante prácticamente todo el Clásico Nacional que perdieron 2-0 frente al América en casa, el director técnico del Guadalajara, José Saturnino Cardozo fue abucheado y criticado por parte de la afición rojiblanca, sobre todo después del minuto 2, que fue el momento en donde cayó el primer gol de las Águilas.

"Mientras paguen su boleto tienen derecho de exigir los resultados, pero no me molesta"

Ante esta situación, el timonel paraguayo de los tapatíos dijo que no se achica ante la solicitud de la fanaticada tapatía de su salida del equipo, por el contrario, pide que lo critiquen a él y no a los jugadores.

"Soy hombre de futbol, no me sorprende eso, no me molesta ni me achica, lo que he logrado es por mi profesionalismo, mientras se metan conmigo está bien, con que no se metan con los jugadores, mientras paguen su boleto tienen derecho de exigir los resultados, pero no me molesta", dijo Cardozo.

El estratega alabó la actitud de sus muchachos, quienes tuvieron un cambio de actitud, a su parecer, de un partido a otro, en relación al juego que disputaron el miércoles pasado en la Copa MX y al que jugaron en la Liga MX, ambos con derrota.

"Dejaron todo, no hay reproche para ellos, porque hicimos un partido bueno, tuvimos cuatro posibilidades de gol claras que saca Marchesín, con la forma que planteamos nosotros, ante un rival que tiene buenos jugadores, me parece que mis jugadores dejaron todo y si la gente se quiere meter conmigo está bien, yo seguiré apoyando a estos jugadores, por algo están en Chivas", siguió.

En la cuestión táctica, José Cardozo explicó la razón por la cual tuvo que sacar del campo a Alexis Vega, así como la incursión de Alejandro Zendejas en el equipo titular en el Clásico Nacional ante América.

"Con Vega podíamos quedar con un hombre menos, por eso lo sacamos, no porque anduviera mal, lo sacamos porque ya había cometido dos faltas, y lo podían expulsar; Zendejas es un jugador muy rápido, buscamos mano a mano con Aguilar, después con la expulsión de Molina nos desestabilizamos todos, quería ver a Zendejas, puede darme velocidad", comentó.

Chivas no tendrá actividad en la fecha FIFA; se quedará en la Perla Tapatía, en donde preparará el encuentro de la próxima Jornada 12, el cual será ante Pumas de la UNAM en Ciudad Universitaria.

JM