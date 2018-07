Jorge Martínez se cuelga el oro en patinaje de Barranquilla 2018

Jorge Martínez volvió a acaparar los reflectores del mundo del patinaje, pues luego de que se proclamara campeón del mundo en 2016, el tapatío se llevó la medalla de oro en Barranquilla 2018, esto en la prueba de los 300 metros contrarreloj.

Tras colgarse la medalla que lo acredita como el mejor de Centroamérica y el Caribe, Martínez resaltó lo que significó para él imponerse a Colombia en tierras cafetaleras, pues el país sudamericano es potencia mundial en su deporte.

''Es una satisfacción completamente, es un ejemplo y una prueba de que estamos haciendo bien las cosas. Hace tres juegos atrás era imposible ganarle a Colombia y trabajamos para eso durante cuatro u ocho años. Hubo directivos anteriores que no creían mucho en nosotros, que decían que sería imposible ganarle a Colombia la medalla de oro''.

''Cuando vi que íbamos parejos me dio emoción porque las expectativas se estaban cumpliendo. Cuando supe que había ganado supe que todo el esfuerzo nos dio el resultado que queríamos. Son años de esfuerzo y dedicación. Me he dedicado a hacer lo que me gusta y es bueno saber que está dando resultado'', compartió el patinador.

A Jorge Martínez aún le restan dos pruebas más en su participación de Barranquilla 2018: la de 500 y 1000 metros. Esta última es la prueba en la que el tapatío ha confesado sentirse menos cómodo.

Martínez alcanzó la gloria mundial en septiembre de 2016, pues en Nanjing, China, fue que se proclamó campeón en la prueba de los 100 metros libres.

OF