Jorge Martínez quiere conquistar Colombia

En un año relativamente tranquilo para su deporte, el patinador Jorge Martínez mantiene objetivos altos en cuanto a sus competencias internacionales, pues desde ahora ya sueña con ir al Campeonato Mundial de la especialidad para buscar un nuevo título en su ya laureada carrera.

Esta justa mundial se realizará en la ciudad de Cartagena, Colombia, situación que tiene entusiasmado a Jorge, debido al arraigo que tiene el patinaje en este país sudamericano que cuenta con varios de los mejores exponentes de este deporte.

“Estoy puliendo aspectos técnicos y tácticos para la hora de competir, porque buscamos subir al podio en el Campeonato Mundial, que este año es la competencia primordial para mí."

“Estoy enfocado en las pruebas de 100 y 200 metros porque mi intención es volver a ser campeón del mundo. Será un reto interesantísimo, porque la competencia será en Colombia y el patinaje allá es un deporte sumamente popular y exitoso, entonces se ponen muy buenas las competencias”, compartió el medallista en Lima 2019 y Toronto 2015.

Martínez ya sabe lo que es coronarse como campeón del mundo en la prueba de los 100 metros, sin embargo, la de 200 es un reto relativamente nuevo en el cual se encuentra trabajando para pulir detalles.

Fue en 2016 cuando Jorge Martínez se ganó un lugar privilegiado en la historia del deporte nacional, pues justo en ese año el nacido en Sonora, pero representante de Jalisco, logró convertirse en el primer mexicano campeón del mundo dentro de la disciplina del patinaje de velocidad.

Sin presión

Debido a que su deporte no forma parte del programa de Juegos Olímpicos, Jorge Martínez se muestra un poco más tranquilo en cuanto a su preparación, sin embargo, no descuida los aspectos que debe mejorar en los próximos meses.

“En cuento a expectativas estoy un poco relajado este año, obviamente estoy entrenando como siempre, pero estoy sin presiones por ser un año más suave para nosotros, debido a que no tenemos una competencia del ciclo olímpico, no tenemos Juegos Centroamericanos ni Panamericanos, entonces sólo entreno bien porque tengo mis objetivos y no los descuido, pero lo hago sin presiones, lo que busco es mejorar”.

Será en marzo cuando Martínez arranque su año competitivo, pues durante ese mes afrontará un campeonato nacional que se realizará en Jalisco, mismo que es puntuable para permanecer en la preselección mexicana.

