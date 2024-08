Joao Félix es feliz en el Chelsea

El portugués Joao Félix aseguró que el Chelsea es el sitio perfecto para brillar, tras cinco temporadas en España en las que no ha demostrado el nivel por el que el Atlético de Madrid desembolsó 120 millones en el verano de 2019.

El atacante ha llegado a Stamford Bridge, donde ya pasó media temporada en la 2022-2023, a cambio de 45 millones de libras (52 millones de euros) y firmó un contrato de siete años.

“Es una oportunidad para mí de encontrar un hogar”, dijo Joao a los medios del club. “Después de dos cesiones, Chelsea y Barcelona, necesitaba quedarme de forma permanente en un sitio y no hay lugar mejor para mí que el Chelsea. Lo veo como un sitio perfecto para brillar”, agregó.

“Han sido varias cosas las que me han hecho volver: el proyecto, el club, la liga, los aficionados y que me encantó el tiempo que estuve aquí. Me sentí muy bien en aquellos meses, pese a los resultados que tuvimos, y estoy muy feliz”.

En su media temporada en el Chelsea, Joao disputó 20 partidos y marcó cuatro goles, y fue víctima de uno de los peores Chelsea de los últimos tiempos, el que dirigió primero Graham Potter y después Frank Lampard y que se quedó fuera de toda competición europea.