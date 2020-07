Jesús Angulo busca su mejor versión con Chivas

Llegó a Guadalajara luego de un gran paso por los Rayos del Necaxa, lo que llamó la atención de las Chivas, sin embargo al vestir la playera del Rebaño Sagrado no ha sido el jugador desequilibrante por la banda izquierda, de gran velocidad y que tenía gol, como se esperaba; ante esto, Jesús Ricardo Angulo espera retomar su mejor nivel a partir de este Torneo Apertura 2020, mejor conocido como Guard1anes 2020.

“La verdad es que sí sentí que me costó bastante, mucha gente dice que pesa el escudo, yo no siento así, yo siento que hay mucha competencia en el equipo, hay muchos compañeros que la pueden hacer de la mejor manera y eso es algo que te hace sacar lo mejor de ti y mejorar cada día. Ahora me he sentido mucho mejor y más adaptado y eso me ayudará. Lo importante es el presente y vamos a darle y a hacer un buen torneo”, dijo el volante zurdo del chiverío.

Trabajamos con el mismo compromiso, queremos seguir sumando en la #CopaPorMéxico y prepararnos para el inicio en la Liga MX. pic.twitter.com/6SC6iZpYbP — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) July 6, 2020

Durante el partido del pasado sábado, en donde Chivas derrotó a los Rojinegros del Atlas en la Copa por México, Jesús Ricardo Angulo consiguió el segundo gol del encuentro, algo que lo motiva de cara al arranque del certamen oficial, además de que este triunfo le viene bien, a pesar de haber pasado más de 100 días sin actividad y solo entrenamientos virtuales.

“Muy bien, el equipo se comportó a la altura, dimos un partido que a pesar de los 100 días que llevábamos sin tener actividad, nos vimos muy bien. Ha sido muy difícil, pero hemos sabido llevar esta parte de la contingencia, toda la cuarentena la trabajamos muy bien, cada quien hizo lo que le tocaba y eso ayudó a que ahora nos veamos mejor y creo que haremos un buen torneo”, siguió el jugador de 20 años.

AJ