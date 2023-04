A pesar de que se quedó fuera de Tokio 2020 por los malos manejos de la Federación Mexicana de Ciclismo, la pedalista Jessica Salazar no pierde el sueño de representar a nuestro país en la máxima justa deportiva del planeta.

Luego de que regresara de Canadá con una medalla de oro histórica dentro de la prueba de velocidad por equipos de la Copa de Naciones de Ciclismo de Pista, la representante de Jalisco habló de lo que significó para ella quedar fuera de Tokio.

“Fue una situación difícil de superar, pero siempre me mantuve al pie del cañón. Nunca pensé en dejar el ciclismo, por el contrario, pensé en regresar con más fuerza. Tuve un descanso aproximado de seis meses que me dieron esa firmeza que requiere un deportista de alto nivel y ahora este resultado me ayuda a posicionarme en mi carrera y en mi labor de arrancadora, así que en estos momentos puedo decir que volví a ser la misma o incluso mejor que antes”, advirtió.

Tokio 2020 fue la segunda justa veraniega que Jessi se perdió por factores externos a ella, pues previamente se ausentó de Río 2016 debido a que una falla mecánica en su bicicleta le costó perder su clasificación a dicho certamen.

En otro tenor, respecto a su medalla de oro en la Copa de Naciones junto con Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo, la pedalista de Jalisco destacó que este logro es un paso firma con miras al objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Es un resultado bastante importante para el equipo y eso hace que se consolide más esa plaza que buscamos a los Juegos Olímpicos. Aún nos faltan muchas carreras por cumplir, pero creo que es un paso bastante firme que tenemos de cara a esa ansiada clasificación”, finalizó.

Para quedarse con esa medalla en la Copa de Naciones, Jessi Salazar y compañía lograron subir a lo más alto del podio después de imponerse en la final al representativo canadiense, esto con un tiempo oficial de 47.001.