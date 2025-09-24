James Rodríguez anota y asiste en el empate de León y Mazatlán

Después de ser criticado por ausentarse en la goleada que sufrió León contra Tijuana, James Rodríguez calló bocas con gol y asistencia en la jornada 10 del torneo Apertura 2025; sin embargo, la actuación sobresaliente del colombiano no fue suficiente para vencer al Mazatlán, que rescató un empate 2-2 como visitante.

Antes de que termine el primer tiempo, el exfutbolista del Real Madrid anotó su segundo gol (45+2') del torneo por la vía del penal, de la misma forma que lo hizo contra Chivas y, por si fuera poco, asistió a Ismael Díaz (45+5') para el 2-0, que parecía letal para los Cañoneros.

Sin embargo, en la segunda parte, el uruguayo Anderson Duarte no se quedó atrás y amargó la noche del colombiano con un doblete. Al minuto 61 anotó de cabeza y cuatro minutos más tarde, con confirmación del VAR, logró empatar el partido.

La Fiera no logró hacer pesar su localía y estiró su racha a tres partidos consecutivos sin poder ganar.

Por su parte, el Mazatlán ya arrastra ocho juegos sin conocer la victoria en Liga MX y así se mantiene, una jornada más, en el fondo de la tabla de posiciones.