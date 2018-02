Jalisco cumplió con creces en la Serie del Caribe

Finalizada la Serie del Caribe Jalisco 2018, el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales, aseguró que el evento fue todo un éxito en el aspecto de la organización, no así en lo deportivo para México.

El dirigente aseguró: “lo único que he recibido son felicitaciones por el evento que hicimos, la visita ha quedado fascinada con la ciudad y la organización”.

Canizales pidió que no se hiciera un drama por el último lugar que ocupó México en el evento. “No diría que es un prietito en el arroz, simplemente hay que reconocer que no fuimos capaces de ganar, que algo no hicimos bien; pero lo más importante es encontrar el equilibrio entre buscar culpables y deslindar responsabilidades. Hoy tuvimos un tropiezo doloroso y lamentable, pero hay que levantarnos. No podemos olvidar de golpe lo que hemos logrado: en 45 años fuimos campeones cinco veces de la Serie; ahora, en nueve años logramos cuatro campeonatos y seis Finales. Lo único que puedo asegurar es que el próximo año llegaremos con más fuerza”.

En la misma tónica del positivismo, el directivo sostuvo que son infundadas las críticas al evento y la ciudad organizadora. “Fue espectacular, no entiendo cómo critican la entrada a la Final cuando ésta tuvo condiciones de lluvia, no jugó México y casi se llenó el estadio. Es una plaza que se está consolidando, apenas tiene cuatro años y respondió con creces a las expectativas”.