Jair Pereira mete controversia contra Gallos por falta de pagos

Jair Pereira, quien salió del Querétaro, confesó que el club no le ha pagado gran parte de su contrato del Clausura 2020 y metió controversia a la Federación Mexicana de Futbol.

El zaguero, actualmente sin equipo para el nuevo torneo, está a la espera de que los Gallos Blancos deposite lo que le debe.

"En lo personal, se me debe gran parte de lo que es marzo y se me debe abril y mayo, en esos meses no recibí alguna cantidad de dinero. Tuve que meter controversia a la Federación", comentó el jugador de 33 años de edad.

El Querétaro cambió de propietarios hace un par de semanas. Grupo Caliente, encargado de las quincenas de Pereira, dejó de ser el dueño del club. Ahora, la responsabilidad recae en un grupo de empresarios, encabezado por Gabriel Solares.

"Entendiendo la pandemia, quise negociar, que no fuera totalmente pérdida para el jugador, sino llegar a un acuerdo con la directiva, lo que queríamos hacer los jugadores", añadió Jair a Fox Sports.

Pereira explicó que le redujeron el 70 por ciento de su salario, pero después dejó de recibir los pagos, a pesar de los intentos de negociar.

El defensa desconoce cuánto tiempo se tardará la FMF en responderle, ya que el cambio de directivas puede alargar la situación.

Jair está a la espera de concretar un acuerdo con un nuevo club, entre ellos Cruz Azul, Chivas y Rayados, "es definir un contrato, no hay que pagar un peso por la transferencia".

OF